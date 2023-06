Tag des Hundes: der beste Freund des Menschen rundum gut versichert

Sparkassen DirektVersicherung bietet drei Tarife für vier Pfoten / Tarife sind individuell anpassbar / umfassender Schutz für jeden Begleiter / Schutz bei Krankheit oder Operation

Düsseldorf, Juni 2023. Der Hund – treuer Begleiter und bester Freund. Um ihn zu ehren, wird jährlich der Tag des Hundes gefeiert – dieses Jahr am 4. Juni. Ein Hund bereitet allerdings nicht nur viel Freude, sondern kann auch Ärger und Sorge mit sich bringen. Um das zu vermeiden, bietet die Sparkassen DirektVersicherung drei Tarife im Rahmen ihrer Tierversicherung an.

Dackel, Spitz, Schäferhund und Bernhardiner – so unterschiedlich diese Rassen auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: Sie benötigen allesamt eine Versicherung. Hunde können nicht nur zur Gefahr für andere werden, sondern auch für sich selbst. Und nach einem Unfall oder bei einer Erkrankung können hohe Summe entstehen. Um vor diesen oftmals unerwarteten Kosten zu schützen, bietet die Sparkassen DirektVersicherung die optimale Absicherung. Allen Hundehalterinnen und -haltern stehen dazu drei Produktbausteine zur Auswahl.

Mit der Hundehalter-Haftpflichtversicherung sind die Versicherten vor finanziellen Folgen von Personen-, Sach- und Vermögensschäden abgesichert, die durch den Hund verursacht werden. Die Hunde-Krankenversicherung regelt alles, was für die Gesundheit des Tieres wichtig und wesentlich ist. Die Versicherungsleistungen beinhalten je nach Tarif Operationen sowie stationäre und ambulante Behandlungen. Dazu zählen auch Untersuchungen, Diagnosen und Therapien. Die Hunde-OP-Versicherung deckt alles ab, was mit unvermeidlichen Operationen und Eingriffen zusammenhängt. Die drei Produktbausteine sind individuell anpassbar und in den Leistungsstufen basis, premium und premium plus erhältlich.

Übrigens bietet die Sparkassen DirektVersicherung nicht nur einen Rundum-Schutz für Hunde, sondern auch für Katzen und Pferde. Weitere Informationen zu den Tierversicherungen finden Sie unter https://www.sparkassen-direkt.de/tiere-freizeit/

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



https://www.sparkassen-direkt.de

