Tag der Selbsthilfe – Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. ist dabei!

BFBD engagiert sich am ersten Tag der Selbsthilfe mit Aufklärungsstand in Augsburg

Engagement von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeberatern und anderen Kontaktern wird am ersten Tag der Selbsthilfe am 16. September 2026 bundesweit und durch den BFBD in Augsburg sichtbar. Mehr als 70 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet unterstützen durch diverse Veranstaltungen diesen wichtigen Tag, so die Ausführungen der Initiatoren! Natürlich ist der BFBD im Interesse seiner Mitglieder dabei und klärt Interessierte vor Ort in der City-Galerie auf!

Der erste Tag der Selbsthilfe wurde von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) und der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (NAKOS) ins Leben gerufen. Am Informationsstand des BFBD in Augsburg sind wir für Sie vor Ort und klären gemeinsam mit Frau Dr. med. Sigrid Blehle über das wichtige Thema Borreliose und mit ihr verbundene Ko-Infektionen auf. Ebenfalls was Selbsthilfe heute leisten kann und muss.

Die Online-Selbsthilfe-Gruppe „Borreliose Austausch“, die sich dem BFBD neu angeschlossen hat, steht als Gruppe Betroffener und Angehöriger für Austausch und Unterstützung im Netz. Den Organisatoren war wichtig einen Raum zu schaffen, der für Betroffene und Angehörige immer zugänglich ist, auch wenn diese nicht an persönlichen Treffen teilnehmen können, weil sie dazu gesundheitlich nicht in der Lage sind. Geboten werden Wissen und Informationen zur Erkrankung, Gemeinschaft, Zusammenhalt und Trost. Durch die Online-Gruppe soll Verbundenheit geschaffen, Einsamkeit vorgebeugt und Isolation entgegengewirkt werden.

Alexandra Leutenstorfer, Vorsitzende des BFBD führt aus: „Fast wöchentlich erreichen unsere Berater der Hotline Anrufe, wo Erkrankte uns mitteilen, dass sie lieber sterben möchten, als mit dieser Ungewissheit und den Schmerzen weiterzuleben. Es ist ein Armutszeugnis für ein Land wie Deutschland, dass in Kauf genommen wird, dass sich diese schwer kranken Menschen in Isolation begeben und zum Teil versuchen, ihr Leben aufgrund der Schmerzen zu beenden. Deutschland nimmt für sich in Anspruch, eine der besten medizinischen Versorgungen zu gewährleisten und lässt diese Menschen durchs Raster fallen. Das kann nicht akzeptiert werden! Wir begrüßen daher sehr, dass NAKOS zum Anlass seines 40jährigen Jubiläums gemeinsam mit seinem Träger, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. zum ersten bundesweiten Tag der Selbsthilfe aufgerufen hat, um das vielfältige Engagement von Selbsthilfegruppen in Deutschland sichtbar zu machen und zu dokumentieren, was Selbsthilfe heute leistet – oftmals im reinen Ehrenamt!“

Weitere Informationen auf:

https://borreliose-bund.de/bundesweiter-tag-der-selbsthilfe-16-09-2025/

Der Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. (BFBD) ist eine Patientenorganisation auf Bundesebene und pflegt Kooperationen und Austausch europa- und weltweit. Der BFBD ging hervor aus dem 1994 in Hamburg gegründeten Lyme-Borreliose-Bund und wurde 1998 ins Vereinsregister eingetragen. Ihm angeschlossen sind etwa 90 Prozent der regionalen Borreliose-Selbsthilfegruppen, -Vereine und -Kontakter sowie knapp 1000 Einzelmitglieder und Förderer. Der Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. ist Mitglied in der B.A.G. Selbsthilfe, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen e.V.. Er ist kooperierendes Mitglied im Sozialverband VdK.

