Tag der Gestüte auch mim Rhein-Main-Gebiet – kostenlose Info-Veranstaltung

Location: Gestüt am schlossgarten

Street: Am Delkenheimerweg 3

City: 65239 – Hochheim am Main (Germany)

Start: 16.09.2023 02:00 Uhr

End: 16.09.2023 18:00 Uhr

Entry: free

PRESSEMITTEILUNGKöln, 01.08.2023

Jetzt zum „Tag der Gestüte“ anmelden und ein Vollblutgestüt besuchen

Erst stockte einem fast der Atem, dann nur noch ausgelassener Jubel: Fantastic Moon fliegt auf der Außenseite der Zielgeraden aus vorletzter Position regelrecht an seinen Konkurrenten vorbei und gewinnt das Derby – Deutschlands bedeutendstes Zuchtrennen. Fantastic Moon, drei Jahre alt, gezüchtet von Graf und Gräfin von Stauffenberg, Sohn von Sea The Moon, ebenfalls seines Zeichens Derbysieger aus der Zucht des Gestüts Görlsdorf.

Und der nächste Derbysieger? Vielleicht begegnen Sie ihm oder ihr beim „Tag der Gestüte“ am 16. September 2023.

16 deutsche Vollblutgestüte in neun Bundesländern öffnen Ihre Tore und gewähren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Vollblutzucht. In geführten Rundgängen über die beeindruckenden Gestütsanlagen bekommen interessierte Pferdefans die Gelegenheit leidenschaftlichen Vollblutzüchtern bei der täglichen Arbeit über die Schulter zu blicken und allerlei Interessantes über die Vollblutzucht, wie Bedeckung, Fohlenaufzucht, Jährlingsvorbereitung oder aktive Karriere als Deckhengst oder Zuchtstute, zu erfahren.

Die Teilnahme am „Tag der Gestüte“ ist kostenfrei. Die Anmeldung ist ab sofort ausschließlich über das Anmeldeformular unter www.tag-der-gestuete.de möglich. Plätze sind nur erhältlich solange der Vorrat reicht.

Unter den teilnehmenden Gestüten sind einige der großen deutschen Traditionsgestüte, wie das in Sottrum gelegene Gestüt Fährhof oder das Gestüt Etzean als Heimat vom ehemaligen Championvererber Areion. Auch das Gestüt Brümmerhof in Soltau, als Aufzuchtstätte der Ausnahmestute Danedream bietet einen interessanten Anlaufpunkt. Stauffenberg Bloodstock, das Gestüt des aktuellen Derbysieger Fantastic Moon, veranstaltet bereits eine Woche zuvor am 9. September 2023.

Foto (honorarfrei für Pressezwecke): Tag der Gestüte

Credit: Marc Rühl

Bundesweite Info Veranstaltung zu der Tätigkeit auf Gestüten die Vollblutzucht – also die Zucht von Galopprennpferden betreiben

Kontakt

Gestüt am Schlossgarten

Stephen Eversfield

Wickerbachmühle 3

65239 Hochheim am Main

01776517678



http://www.eversfield.de

