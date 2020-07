Tätigkeitsbericht 2018/ 19 von OWI und TEC4FUELS erschienen

Schwerpunktthema: Alternative Kraftstoffe

Die OWI Science for Fuels gGmbH und die TE4FUELS GmbH bieten in ihrem neu erschienenen Tätigkeitsbericht 2018/ 19 einen Einblick in ihre aktuellen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die im Rahmen der Klimaschutzaktivitäten diskutierte Frage, mit welchen möglichen Energieträgern wir in Zukunft mobil sein werden, ist auch Gegenstand der Tätigkeit der beiden Forschungsinstitute. Das Schwerpunktthema des aktuellen Berichts beschäftigt sich daher mit flüssigen, treibhausgasarmen Kraftstoffen der Zukunft.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei OWI und TEC4FUELS zielen auf die Erhöhung der Betriebssicherheit und Effizienz moderner Geräte- und Motorentechnologien bei steigenden Beimischquoten bis hin zur reinen Verwendung von fortschrittlichen alternativen Kraftstoffen. Auch die Lebensdauer technischer Bauteile ist hier ein wichtiger Aspekt ebenso wie die Reduzierung der lokalen Abgasemissionen. Dafür entwickelt OWI Fit for Purpose-Testverfahren, die das komplexe Wechselspiel herkömmlicher und neuer Kraftstoffe mit Anwendungstechnologien schnell und kostengünstig darstellen können. TEC4FUELS entwickelt diese Testverfahren weiter bis zur Marktreife und bietet die Testdurchführung Kunden aus der Industrie als Dienstleistung an. Mit diesen Methoden begleiten OWI TEC4FUELS alternative Kraftstoffe und Anwendungstechnologien bis zur technischen Reife und schaffen damit eine Basis für ihre Marktfähigkeit.

Beispiele dafür finden sich in den F&E-Projekten, die im Tätigkeitsbericht vorgestellt werden. Das Spektrum reicht etwa von der Untersuchung alternativer Kraftstoffe auf Methanol-Basis über einen erneuerbaren Diesel-Kraftstoff auf Basis biogener Rohstoffe bis zu nachhaltigen Schiffskraftstoffen auf Basis von Lignin als Rohstoff. Darüber hinaus spielen hydrierten Bioöle auf Basis von Reststoffen für den Einsatz im Raumwärmemarkt ebenso eine Rolle wie die Entwicklung von technischen Komponenten zur Steigerung der elektrischen Effizienz von Blockheizkraftwerken.

Der OWI/ TEC4FUELS-Tätigkeitsbericht 2018/ 2019 steht zum Download zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar können Interessierte per E-Mail unter info@owi-aachen.de oder info@tec4fuels.com bestellen.

Tec4Fuels ist ein Kompetenzzentrum für konventionelle und alternative Brenn-, Kraft-, Treib- und Schmierstoffe (Fuels) und deren Anwendung in bestehenden und neuen Technologien. Tec4Fuels erbringt Dienstleistungen in der Forschung und Entwicklung von technischen Komponenten und Produkten, Systemen und Energieträgern sowie deren Anwendung im Energiemarkt für Fuels. Dies umfasst die Entwicklung und Durchführung von realitätsnahen Hardware-in-the-Loop (HiL) -Prüfverfahren zur Bestimmung der Funktionsfähigkeit und Leistung von Anwendungstechnologien und Kraftstoffen. Das Ziel der Untersuchungen ist in der Regel die Optimierung der Betriebssicherheit und Lebensdauer technischer Komponenten und Systeme.

TEC4FUELS unterstützt seine Kunden auf folgenden Gebieten:

– Test- und Prüfverfahren

Entwicklung spezieller HiL-Systeme und Durchführung von HiL-Prüfverfahren zur Qualitätssicherung technischer Komponenten sowie konventioneller und alternativer Brenn-, Kraft-, Treib- und Schmierstoffe

– Kraftstoff-Check für Netzersatzanlagen

Überwachung der Qualität von Kraftstoffvorräten in Netzersatzanlagen (Notstromaggregaten) zur Erhaltung der Verfügbarkeit und Betriebssicherheit

– Technisches Consulting

Beratung in grundlegenden Fragen des Innovationsmanagements über die Vor-, Konzept- und Serienentwicklung bis hin zum Aftersales

Kontakt

TEC4FUELS GmbH

Michael Ehring

Kaiserstr. 100

52134 Herzogenrath

02407/ 55830-15

michael.ehring@tec4fuels.com

http://www.tecfuels.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.