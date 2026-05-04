Taco Bell kommt nach München

Lehmann Holding startet Expansion mit bis zu 15 Standorten in Bayern – Privatanleger können sich beteiligen

Mit einer Exklusivlizenz für den Freistaat Bayern, fundierter operativer Erfahrung und einem BaFin-konformen Security-Token-Angebot bringt die Lehmann Hotel und Gaststätten Holding GmbH die internationale Fast-Food-Marke Taco Bell in den bayerischen Markt. Erstmals können Privatanleger direkt vom Erfolg einer Fast-Food-Kette profitieren.

Die Lehmann Hotel und Gaststätten Holding GmbH aus München hat die exklusive Gebietslizenz für den Aufbau und Betrieb von Taco-Bell-Standorten in Bayern erhalten. Damit ist das Unternehmen der einzige autorisierte Franchisenehmer der globalen Systemgastronomie-Marke im Freistaat. Bis 2031 plant die Holding den Aufbau von bis zu 15 Standorten. Erste Filialen sind in München – konkret in den Stadtteilen Riem und Freiham – vorgesehen und sollen noch 2026 eröffnen.

Taco Bell – Starke Marke, klare Strategie

Taco Bell gehört zum börsennotierten Gastronomiekonzern Yum! Brands und zählt mit mehr als 8.000 Standorten weltweit zu den fünf größten Systemgastronomie-Marken. In Deutschland sollen zukünftig an mindestens 100 Standorten Tacos, Burritos, Nachos und weitere mexikanische Speisen über rein regionales Franchisenetz angeboten werden.

Christian Lehmann – Unternehmer mit Track Record

Hinter dem Rollout in Bayern steht Christian Lehmann, gelernter Hotelfachmann und Koch mit betriebswirtschaftlichem Hochschulabschluss und langjähriger Führungserfahrung – unter anderem als Leiter des VIP-Bereichs der Allianz Arena. Seit 2011 führt er die Lehmann Holding, die einen Gruppenumsatz von rund 20 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmensportfolio umfasst Hotellerie, Catering, Betriebsgastronomie sowie Klinik- und Schulverpflegung – langfristige öffentliche Aufträge, die eine stabile Ertragsbasis für das wachstumsintensivere Franchise-Geschäft schaffen.

Den operativen Beweis für seine Skalierungsfähigkeit hat Lehmann bereits erbracht. Die koreanische Fast-Food-Marke Mmaah betreibt er seit 2021 in Bayern – vier Standorte in unter vier Jahren, mit einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 30 Prozent. Bis 2028 sind acht Mmaah-Einheiten geplant. Prozesse wie Delivery-Integration, Ghost-Kitchen-Betrieb und standardisierte Schulungsabläufe wurden dort erprobt und bilden nun die operative Basis für den Taco-Bell-Rollout.

Privatanleger-Zugang über tokenisiertes Genussrecht

Parallel zur Expansion öffnet die Lehmann Holding den Investment-Case für externe Kapitalgeber. Die Wachstumsfinanzierung erfolgt über ein reguliertes digitales Beteiligungsinstrument, das Privatanlegern erstmals direkten Zugang zu einem Fast-Food-Rollout dieser Größenordnung ermöglicht – ein Format, das bislang institutionellen Investoren vorbehalten war. Investiert wird dabei in die Gesamtperformance der Unternehmensgruppe, nicht in einzelne Standorte.

Alle Details zum Angebot, einschließlich des vollständigen Wertpapier-Informationsblatts (WIB), sind über die Emissionsplattform abrufbar. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Basis dieser Unterlagen getroffen werden.

Die Lehmann Holding mit Sitz in München ist ein diversifiziertes Gastronomie- und Hospitalityunternehmen mit einem Gruppenumsatz von rund 20 Millionen Euro. Das Portfolio umfasst Hotellerie, Catering, Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie sowie Franchise-Konzepte. Seit 2021 betreibt die Holding die koreanische Fast-Food-Marke Mmaah in Bayern; ab 2026 kommt Taco Bell als exklusives Franchisekonzept für den Freistaat hinzu.

Kontakt

Lehmann Hotel und Gaststätten Holding GmbH

Christian Lehmann

Sieghartstr. 1

85560 Ebersberg

+49 172 821 80 86



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