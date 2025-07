Taboola launcht Predictive Audiences

Werbetreibende erreichen mehr Kund:innen mit hoher Conversion-Rate – bis zu 270 Prozent mehr Conversions, inkrementelles Wachstum und 40 Prozent höhere Investitionen in Realize

New York – Taboola, ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren Performance-Lösungen für Werbetreibende, erweitert heute seine Performance-Marketingplattform Realize um die Funktion Predictive Audiences. Mit Predictive Audiences können Werbetreibende noch nicht erschlossene Zielgruppen mit hoher Conversion-Rate entdecken und so ihre Performance-Marketingziele in großem Umfang erreichen.

Die neue Technologie eröffnet Werbetreibenden ein inkrementelles Wachstum. Einige Advertiser haben ihre Ausgaben mit Realize im Vergleich zum Vorjahr bereits um fast 40 Prozent erhöht. Gleichzeitig haben sie eine Conversion-Steigerung von bis zu 270 Prozent erzielt – und das bei minimaler Änderung ihrer CPAs.

Die US-Advertiser The Motley Fool, QuinStreet und NerdWallet gehören zu den ersten Werbetreibenden, die Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt von Realize teilen. Sie berichten, dass sie mithilfe von Predictive Audiences Kennzahlen wie ROAS und Conversation-Rate steigern, ihre Budgets effizienter einsetzen und neue Zielgruppen erschließen können.

Realize ist die einzige unabhängige Performance-Plattform, die über Search und Social hinaus Ergebnisse in großem Umfang liefert. Predictive Audiences, die aktuellste Ergänzung für Realize von Taboola, nutzt die First-Party-Conversion-Daten von Werbetreibenden in Kombination mit den Daten von Realize, um KI-gestützte Segmente zu erstellen. Diese ermöglichen es, Nutzer:innen mit hohem Potenzial im gesamten Netzwerk von Taboola zu finden und so eine effizientere Zielgruppenabdeckung erreichen.

Die wichtigsten Features von Predictive Audiences sind:

– Identifizierung von aktionsbereiten Nutzer:innen in großem Maßstab: Predictive Audiences erstellt Zielgruppen auf der Grundlage von Aktionen wie Leads oder Käufen. Die KI von Taboola nutzt diese Informationen, um ähnliche Zielgruppen in großem Umfang in Taboolas umfassendem Netzwerk anzusprechen.

– Effizienteres Targeting durch KI: Dank der Kombination von First-Party-Daten mit der Performance-KI von Taboola könnenWerbetreibende zuverlässig und datenschutzgerecht mehr konversionsstarke Nutzer:innen erreichen.

– Flexible Kampagnenoptimierung: Werbetreibende können ihre Zielgruppengröße anpassen, um gemäß der Kampagnenziele das richtige Gleichgewicht zwischen Skalierung und Effizienz zu finden. Sie können beispielsweise ein Performance-starkes oberes Perzentil von Nutzer:innen adressieren, um höhere Conversion-Raten zu erzielen, bei zugleich geringerer Reichweite. Alternativ können sie ihre Zielgruppe erweitern und so ihre Reichweite steigern, was mit einer niedrigeren Conversion-Rate einhergehen kann.

Mithilfe von Realize können Werbetreibende erstmalig Display-Anzeigen und weitere Bereiche des umfangreichen Netzwerks von Taboola nutzen, bestehend aus Publishern, Apps und OEMs. Realize wird von einer KI-Performance-Engine angetrieben, die die besten Kampagnenoptionen in Taboolas Netzwerk von vertrauenswürdigen Publishern und in Apps findet. Diese Engine nutzt den einzigartigen Datenvorteil, resultierend aus Taboolas Code-on-Page-Integrationen mit Publishern. Hierdurch stehen mehr Signale für die Optimierung und Platzierung von Anzeigen zur Verfügung, als bei jeder anderen Plattform im Open Web.

„Realize nutzt die wesentlichen Stärken von Taboola: unsere proprietäre Technologie, unsere einzigartigen Daten, über die andere nicht verfügen, sowie eine enorme Reichweite im gesamten Internet“, sagt Adam Singolda, CEO und Gründer von Taboola. „Mit der Erweiterung um Predictive Audiences bieten wir Werbetreibenden eine zusätzliche Möglichkeit, mit Konsument:innen in Kontakt zu treten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiv werden – basierend auf unserer einzigartigen KI und unserer Kenntnis darüber, was Handlungen von Nutzer:innen in unserem umfassenden Netzwerk vorantreibt.“

