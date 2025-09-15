Tabakzeit feiert einjähriges Bestehen

Onlineshop und Boutique werden erweitert

Schwedeneck, 1. August 2025 – Hochwertige Zigarren, exklusive Marken, fundierte Beratung: Das alles bietet Tabakzeit – die Zigarren-Boutique und Onlineshop von Geschäftsführer Moritz Haaf. Anlässlich seines einjährigen Jubiläums erweitert das Unternehmen sein Angebot und bringt noch mehr von der Welt des Tabaks zu seinen Kunden.

Schatzkammer für Zigarrenliebhaber feiert Geburtstag

Vor genau einem Jahr, am 1. August 2024, öffnete die Zigarren-Boutique Tabakzeit erstmals ihre Türen. Seither hat Geschäftsführer Moritz Haaf nicht nur eine stets wachsende zunehmende Kundschaft mit ausgewählten Tabakprodukten begeistert – das Unternehmen hat sich auch als kleiner Player in der Online-Welt des Tabakhandels etabliert. „Mein erstes Jahr war enorm aufregend und ich bin dankbar für das positive Feedback meiner Kunden“, so Moritz Haaf.

Verfeinertes Angebot zum Jubiläum

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, weitet Tabakzeit seine Aktivitäten weiter aus. Die Zigarren-Boutique in Hochhorst erweitert ihr Sortiment und bietet Kunden die Möglichkeit, persönliche Termine zu buchen. Es wird einfacher denn je, sich angeleitet von einem Experten durch die Welt der Zigarren zu probieren. „Meine Kunden wissen das besondere Ambiente in der Boutique zu schätzen. Mit einer noch breiteren Produktpalette und der Möglichkeit zu individuellen Terminen, möchte ich dieses Erlebnis weiter verbessern“, betont Haaf. Darüber hinaus hat Tabakzeit sein Online-Angebot überarbeitet. Sowohl im Onlineshop als auch auf dem firmeneigenen Blog finden sich neben den bereits bekannten Marken in den nächsten Wochen auch immer mehr exklusive Produkte und Angebote. Informative Beiträge rund um die Zigarrenkultur ergänzen das Angebot und bieten den Kunden weit mehr als nur einen Einkauf – sie erhalten ein rundum informatives und unterhaltsames Einkaufserlebnis. Die Veranstaltungen von Tabakzeit, wie die beliebten Zigarrentastings, werden in den kommenden Wochen zusätzlich intensiviert. So können nicht nur die Stammkunden, sondern auch Interessierte, die das Unternehmen noch nicht kennen, dabei sein und die Faszination Tabak selbst erleben. „Mein Ziel ist es, den Kunden nicht nur ein Produkt, sondern ein echtes Erlebnis zu bietet. Mit hochwertigen Zigarren, ausführlicher Beratung, spannenden Events und informativen Inhalten auf unserem Blog möchte ich alle Facetten der Tabakkultur erlebbar machen“, erklärt Haaf seine Philosophie. Die Boutique in Hochhorst öffnet ihre Türen nach Vereinbarung. Termine können ab sofort gebucht werden.

Tabakzeit ist eine Kombination aus Zigarren-Boutique und Onlineshop unter der Leitung von Moritz Haaf. Kunden finden bei ihm ein breites Angebot bekannter und exklusiver Marken und profitieren von fundierter Beratung, regelmäßigen Tastings und weiteren Events. Mit dem eigenen Blog bietet er zusätzlich reichlich Informationen rund um die Thema Zigarren und Tabak. Die Boutique hat ihren Sitz in Schwedeneck, sie steht für Kunden nach Vereinbarung offen.

