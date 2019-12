Systemtechnik LEBER präsentiert neue Security und Safety Lösungen auf der embedded world 2020

Leistungselektronik und Systems Engineering in Halle 4 / Stand 4-214

Nürnberg, den 18.12.2019 – Der Messeauftritt der Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de) auf der embedded world 2020 steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Sicherheit. So präsentiert der Anbieter von Lösungen im Bereich Elektronik und Stromversorgungen in Halle 4, Stand 4-214, nicht nur Eigenprodukte wie Leistungssteller oder Netzteile ausgewählter Partner, sondern auch anschauliche Beispiele für erfolgreiches Systems Engineering in Entwicklungsprojekten. Darunter auch Systeme zur Ansteuerung von BLDC- und DC-Motoren in der industriellen Steuerungstechnik, im Automotive-Bereich sowie im Bereich Consumer Electronics. Messebesucher können sich über neue Antriebsregelungssysteme kombiniert mit Secure Communication auf Basis der Hilscher NetX90 Plattform informieren sowie über Lösungen zur Nachrüstung bestehender Produkte mit Safety-Funktionen.

Safety on top: Systems Engineering in der Produktentwicklung

Erstmals zeigt LEBER ein Konzept zur effizienten Realisierung von Antriebsregelungslösungen unter Einsatz der Hilscher NetX90 Plattform. Dabei werden auf einer modularen Plattform Antriebsregelung und Kommunikationsfunktionen miteinander kombiniert und mit Hilfe von Security-Funktionen für die sichere Feld- und Cloud Konnektivität vor Cyberangriffen geschützt. Auf diese Weise ist das System fit für den Schritt ins IIot (Industrial Internet of Things ).

“Wegen der großen Nachfrage zeigen wir außerdem am Messestand, wie man existierende, aber nicht sichere Produkte nachträglich sicher machen kann”, so Stefan Angele, Geschäftsführer bei Systemtechnik LEBER. ” Safety on top ist möglich. Wichtig ist nur, dass man einen Experten für Funktionale Sicherheit an Bord hat”.

Anhand eines Praxisbeispiels aus der Gaming Industrie demonstrieren die LEBER Ingenieure, wie man mit einem BLDC Direktantrieb Force Feedback Funktionalitäten mit hohen Anforderungen an das haptische Feedback realisieren kann. Eine hohe Regeldynamik bei gleichzeitig hoher Regelgüte wird durch den Einsatz umfangreicher Algorithmen sichergestellt.

Leistungselektronik für Spezialanwendungen

Systemtechnik LEBER zeigt auf der embedded world außerdem Thyristorsteller und Schaltnetzteile für verschiedenste Aufgabenstellungen. Darunter extrem rauscharme Netzteile mit besonders geringem Ripple: die aktuelle Generation der Daitron Ultra Low Noise Primärschaltregler. Für Messgeräte, Prüfsysteme oder analytische Verfahren bieten diese deutlichen Vorteile in Bezug auf bauliche Maße und Weitbereichseingang. Damit werden in der Geräteentwicklung völlig neue Konzepte realisierbar.

Ebenfalls am Messestand zu sehen: einer der schmalsten industrietauglichen Thyristorsteller – der LEBER SHP Steller. Dieser kann bis ins kleinste Detail an anwenderspezifische Anforderungen angepasst werden und schafft mit nur 22,5 mm Breite den vollen Funktionsumfang eines Standardstellers – bei nur noch 50 Prozent Platzbedarf auf der Hutschiene. Damit lässt sich bei Standardstellern bis 30A der erforderliche Bauraum so gut wie halbieren. Der Leistungssteller verfügt weiterhin über eine Reihe interessanter technischer Features wie Phasenanschnitt oder Impulsgruppensteuerung, Analoge oder digitale Ansteuerung (BUS).

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

