Systemtechnik LEBER gewährleistet A-SPICE konforme Elektronikentwicklung

Eigene Automotive SPICE® Assessoren für eine schnellere Time-to-Market

Nürnberg, den 30. März 2022 – Automobilzulieferer sind zunehmend gefordert, bei der Produktentwicklung nach dem Prozessmodell Automotive SPICE® vorzugehen (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination). Weil folglich auch Tier-1 und Tier-2 Lieferanten davon betroffen sind, hat die STL Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de), ein etablierter Anbieter von Entwicklungsleistungen im Bereich Embedded- und Mechatroniksysteme (auch für Automotive), nun die für die Durchführung von Entwicklungsprojekten nach Automotive SPICE® notwendigen Kompetenzen, Tools und Prozesse aufgebaut. Auf diese Weise können STL-Kunden sicher sein, dass auf Wunsch Entwicklungsprojekte von Anfang an Prozessmodell konform umgesetzt und dokumentiert werden – und daher durch externe Automotive SPICE® Assessoren auch problemloser assessiert werden können. Das Ergebnis ist eine deutlich schnellere Time-to-Market, eine höhere Produktqualität und nicht zuletzt eine entsprechende Konformität zu den von den OEM-Kunden geforderten Prozesslevels.

Jörg Klenke, verantwortlich für die Entwicklungsprozesse bei Systemtechnik LEBER, begründet die Entscheidung zur Qualifizierung: „A-SPICE wird zwar bereits seit fünfzehn Jahren vom Verband der Automobilindustrie (VDA) als Grundlage für Produktentwicklung empfohlen. Doch aktuell wird seitens der Automobilhersteller eine modellkonforme Produktentwicklung immer mehr zur Voraussetzung für eine Auftragserteilung an Zulieferbetriebe. Das bemerken auch wir als Entwicklungspartner von Tier-1 und Tier-2 Lieferanten: die Nachfrage nach A-SPICE konformer Elektronikentwicklung hat bei uns in den letzten Monaten stark angezogen“.

Produktentwicklung nach dem A-SPICE Prozessmodell stellt sicher, dass Fehler und Abweichungen in der Entwicklung früh erkannt und behoben werden. Damit verbunden ist ein deutlich größerer Dokumentationsaufwand – deutlich höher als bei sonstigen Entwicklungsprojekten schätzt Jörg Klenke.

Damit im Projektverlauf die wichtigsten der 32 bzw. 16 (nach VDA-Scope) umzusetzenden Prozesse im Auge behalten werden, setzen die LEBER Ingenieure die Application Lifecycle Management-Lösung Polarion ein. Das erste Projekt, in welchem das A-SPICE Modell bei Systemtechnik LEBER zur Anwendung kommt, ist aktuell die Entwicklung eines Steuergerätes .

„Tatsächlich machen wir LEBER Ingenieure mit diesem Projekt – und zunächst mit Level 1 – den ersten Schritt in das A-SPICE Universum“ erklärt Jörg Klenke. „Zwar noch ohne formale Prozessbeschreibung aber: In diesem Rahmen können wir schon Tools und Methoden testen und festlegen, welche für uns geeignet sind. Im nächsten Designzyklus streben wir dann den Level 2 an. In Zukunft aber wollen wir auch Automotive-Entwicklungsprojekte nach A-SPICE Level 3 umsetzen können“. Der Grund: es besteht eine klare Korrelation zwischen Projekten, die nach hohem A-SPICE Level umgesetzt werden, und deutlich geringeren Aufwänden im Produktlebenszyklus.

Wird nämlich das Projekt sauberer aufgesetzt, kann das Produkt deutlich effizienter durch die verschiedenen Prototypen-Phasen und hin zur Marktreife gebracht werden kann. Fehler werden zuverlässiger und früher entdeckt, sodass später weniger nachjustiert werden muss, und die Pflege und Weiterentwicklung von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten wird durch die einheitlichen und durchgängig vorhandenen Process Outcomes deutlich erleichtert.

Dazu Klenke: „Die Erfahrung zeigt uns, dass ein leicht erhöhtes „Front-Loading“ – also die verstärkte Verlagerung wichtiger Prozessschritte an den Prozessanfang – durch die Vorteile der dadurch prozesskonformen Durchführung im Verlauf der späteren Projektphasen mehr als wettgemacht werden. Das ist natürlich eine attraktive Perspektive und ein Anreiz, das A-SPICE Modell auch tatsächlich anzuwenden“. So können auf diese Weise unter Umständen sogar komplette Musterzyklen und Redesigns eingespart und zugleich deutlich schneller ein höherer Reifegrad des Produkts erreicht werden.

Derzeit befinden sich mehrere Varianten des A-Musters für das Steuergerät, das Systemtechnik LEBER kürzlich entwickelt hat, in der Validierungsphase. Begleitet wurde das Projekt unter anderem von einem zum offiziellen Automotive SPICE® Co-Assessor ausgebildeten LEBER Ingenieur. Dieser kann künftig für A-SPICE Assessments oder GAP Analysen auch von externen Unternehmen hinzugezogen werden.

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

