SYSTEAM wird neuer Distributor für Philips Monitore

Ebensfeld/Amsterdam, 2. Oktober 2025 – Die SYSTEAM GmbH und MMD Monitors & IT Accessories, Markenlizenzpartner für Philips Monitore, geben ihre neue Distributionspartnerschaft bekannt. Ab sofort vertreibt SYSTEAM das gesamte Portfolio an B2B- und B2C-Modellen von Philips Monitore und Gaming-Displays der Marke Philips Evnia in Deutschland. Die Zusammenarbeit startet pünktlich zum 40-jährigen Firmenjubiläum von SYSTEAM und fällt gleichzeitig mit dem Launch des neuen SMB-Partnerprogramms von MMD speziell für kleine und mittelständische Unternehmen zusammen.

Mit der Aufnahme der hochwertigen und leistungsstarken Displays im modernen, eleganten Design von Philips Monitore baut der oberfränkische Distributor sein breites Angebot im Bereich IT und AV weiter aus.

„SYSTEAM ist ein starker Partner mit exzellentem Marktzugang, insbesondere zum Mittelstand. Dank unseres neuen SMB-Partnerprogramms und der geballten Vertriebskompetenz von SYSTEAM werden wir unsere Sichtbarkeit und Marktdurchdringung in Deutschland signifikant erhöhen“, erklärt Lutz Hardge, Regional Sales Director D-A-CH bei MMD. „Wir freuen uns auf eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

Auch bei SYSTEAM ist man überzeugt vom Mehrwert der Kooperation: „Philips Monitore stehen für Qualität, Innovation und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis – genau das, was unsere Fachhandelspartner erwarten“, sagt Dominik Dütsch, Produktmanager bei SYSTEAM. „Ob für den effizienten Workflow im modernen Arbeitsumfeld oder für immersives Gaming in der Pause – mit dieser Sortimentserweiterung können wir noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.“

Die Partnerschaft mit MMD untermauert die Strategie von SYSTEAM, sein Produktspektrum stetig auszubauen und die Fachhandelspartner mit einem umfassenden Portfolio aus einer Hand zu versorgen. Dank eines flächendeckenden Vertriebsnetzwerks mit über 6.500 aktiven Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet SYSTEAM ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktentwicklung von Philips Monitore im B2B- und B2C-Bereich.

Über SYSTEAM

Die SYSTEAM GmbH mit Sitz in Ebensfeld ist ein renommierter Distributor für IT- und AV-Technologien. Mit einem umfangreichen Produktportfolio, das von klassischen IT-Lösungen bis hin zu modernsten Large Format Displays und Digital Signage Systemen reicht, setzt SYSTEAM auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Leserumfragen in Fachzeitschriften belegen, dass SYSTEAM zu den beliebtesten Distributoren Deutschlands zählt.

Der SYSTEAM Konzern erwirtschaftet mit 376 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz in Höhe von rund 579 Millionen Euro und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island europaweit vertreten.

www.systeam.de

Pressekontakt

Markus Schmidt

SYSTEAM Gesellschaft für Computersysteme mbH

Industriestr. 8

D-96250 Ebensfeld

Tel. +49 9573 9221 -751

E-Mail: markus.schmidt@systeam.de

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD Monitors and Displays B.V.

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0



http://www.united.de

Bildquelle: SYSTEAM