Sysmex: PA-100 AST beschleunigt patientennahe Diagnostik von unkomplizierten Harnwegsinfektionen

Neues Testverfahren stellt innerhalb von 45 Minuten Antibiogramme für Urinproben bereit.

Neues Testverfahren stellt innerhalb von 45 Minuten Antibiogramme für Urinproben bereit, ermöglicht gezielten Einsatz von Antibiotika – und leistet so einen Beitrag im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen. Darüber hinaus weist eine kürzlich veröffentlichte Analyse auf mögliche Einsparungen im Gesundheitswesen bei einer 100%-igen Einführung des PA-100 AST hin, basierend auf der Grundlage von Modellrechnungen in Spanien.

Norderstedt, 8. Mai 2025 – Sysmex, ein internationaler Hersteller von innovativen Analysegeräten und Serviceleistungen für die Labordiagnostik, hat mit dem PA-100 AST System ein Produkt entwickelt, das Antibiogramme für Urinproben innerhalb von 45 Minuten bereitstellen kann. So lässt sich bereits nach 15 Minuten erfolgreich eine Bakteriurie bestimmen – und innerhalb von 45 Minuten die passende Antibiose für die Behandlung. Das bedeutet nicht nur einen großen Fortschritt in der Behandlung von Harnwegsinfekten. Vor allem hilft es beim Kampf gegen antimikrobielle-Resistenzen, weil Patient:innen von Anfang an mit dem wirksamstem Medikament behandelt werden. Gleichzeitig deutet eine kürzlich veröffentlichte Analyse auf Grundlage von modellierten Projektionen darauf hin, dass dieses Vorgehen hohe Kosten für das Gesundheitssystem einsparen kann. Letztes Jahr wurde das PA-100 AST System mit dem „Longitude Prize“ ausgezeichnet, einem mit 8 Millionen Pfund dotierten Preis, der für Innovationen zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz vergeben wird.

Blasenentzündungen betreffen 50 bis 60 % aller Frauen

Unkomplizierte Harnwegsinfekte sind vor allem Blasenentzündungen. 50 bis 60 % aller Frauen sind davon mindestes einmal im Leben betroffen, beinahe ein Drittel hat vor dem 24. Lebensjahr mindestens eine Episode. Und häufig sind für die Behandlung Antibiotika das Mittel der Wahl. So ergab eine Studie1 zur ärztlichen Verschreibung von Antibiotika, dass 60 % der befragten Ärzte täglich Entscheidungen über die Einleitung einer antibiotischen Therapie treffen müssen. Dabei ist „unkomplizierter Harnwegsinfekt“ die häufigste Diagnose.

Bislang diagnostizieren Mediziner eine Blasenentzündung auf Grundlage der Symptome, einer körperlichen Untersuchung sowie eines Urintests mit Hilfe eines Dipsticks. Dieser liefert schnell Ergebnisse, ist aber nicht sehr akkurat. Um den Erreger – und das dafür passende Antibiotikum – genau zu bestimmen, muss bislang der Urin ins Labor geschickt werden. Auf das Ergebnis wartet der Arzt dann in der Regel drei bis fünf Tage. Um diesen Zeitraum zu überbrücken, werden häufig zunächst Breitbandantibiotika verschrieben, die zu antimikrobieller Resistenz führen können.

Antibiogramme innerhalb von 45 Minuten

Mit dem PA-100 AST System können Antibiogramme für Urinproben innerhalb von 45 Minuten direkt in der Praxis bereitgestellt werden. Bereits nach 15 Minuten erfolgt die Bestimmung einer Bakteriurie. Die phänotypische AST läuft dabei in einem Nanofluidik-System ab. Bakterien werden in Nanokanälen verschiedenen Antibiotika in unterschiedlichen Konzentrationen ausgesetzt, das Wachstum wird mittels Phasenkontrastmikroskopie analysiert. Mikrobiologische Fachkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Die Ergebnisse entsprechen EUCAST-Standards. Der klinische Nutzen des PA-100 AST Systems wurde bereits in einer Studie2 der Fundacion Puigvert da Barcelona bestätigt. Die Studie ergab, dass die Sensitivität und Spezifität für den Nachweis einer mikrobiologisch bestätigten Bakteriurie bei 84,0 % bzw. 99,4 % lag – und zwar für Bakterienarten, die den Spezifikationen des Analysegeräts entsprachen.

Studie zum Budget Impact weist auf Kosteneffizienz hin

Eine weitere Studie3 deutet auf die Kosteneffizienz des PA-100 AST in Spanien hin. Dafür wurde auf Grundlage der veröffentlichten Literatur ein Budget-Impact-Modell entwickelt, um die gegenwärtigen Praktiken zur Behandlung von Harnwegsinfektionen mit einem neuen Szenario zu vergleichen, das das PA-100 AST System beinhaltet. Der klinische Input wurde dabei der veröffentlichten Literatur entnommen. Das Modell, das erwachsene Frauen mit Harnwegsinfektionen repräsentiert, bewertete die direkten medizinischen und indirekten Kosten über einen Zeitraum von drei Jahren, einschließlich Diagnoseverfahren, Behandlungskosten, Personalzeitkosten und Produktivitätsverlust. Die Kostendaten wurden von zwei spanischen Krankenhäusern erfasst. In dem Modell wurden zwei Szenarioanalysen durchgeführt: Szenario A beinhaltete Kosten für das Auftreten von Antibiotikaresistenzen (AMR) bei Patienten, die unnötige empirische Antibiotika erhielten, während in Szenario B von keinen AMR-Kosten ausgegangen wurde.

Das Ergebnis:

In Szenario A führte die 100%ige Einführung des PA-100 AST Systems in verschiedenen öffentlichen spanischen Gesundheitseinrichtungen über ein Jahr zu Gesamtkosteneinsparungen von 323.657.712 EUR (119,10 EUR pro Patient und Jahr). Die gesamten Kosteneinsparungen durch die Einführung des PA-100 AST Systems über einen Zeitraum von drei Jahren betrugen kumuliert 970.973.137 EUR.

In Szenario B betrugen die jährlichen Gesamteinsparungen 4.254.795 EUR (1,57 EUR pro Patient und Jahr), und die berechneten Einsparungen über drei Jahre beliefen sich auf 12.764.385 EUR.

Weitere Informationen zum PA-100 AST System finden Sie hier.

1 Velasco E, Noll I, Espelage W, Ziegelmann A, Krause G, Eckmanns T:

A survey of outpatient antibiotic prescribing for cystitis. Dtsch Arztebl Int 2012; 109(50): 878-84.DOI: 10.3238/arztebl.2012.0878

2 Alonso-Tarres C, Benjumea Moreno C, Navarro F, Habison AC, et al. (2024): Bacteriuria and phenotypic antimicrobial susceptibility testing in 45 min by point-of-care Sysmex PA-100 System: first clinical evaluation Eur J Clin Microbiol Infect Dis 43(8):1533- 1543

3: Gihan Hamdy Elsisi,Hanan Saady Zaky &Jose Medina Polo: Budget impact analysis on the use of Sysmex PA-100 AST system as a point of care for uncomplicated urinary tract infections detection and treatment in Spanish females

Über Sysmex Deutschland GmbH

Sysmex unterstützt medizinisches Fachpersonal und Patienten auf der ganzen Welt mit einer breiten Palette an medizinischen Diagnostikprodukten und -lösungen in einer Vielzahl von Bereichen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der In-vitro-Diagnostik entwickeln wir unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, um den gesamten Versorgungspfad des Patienten abzudecken. Unsere multifunktionalen Lösungen arbeiten mit hochwertigen Reagenzien und zuverlässigem Service und Support zusammen, um eine bessere Gesundheitsversorgung für alle zu ermöglichen.

Die Sysmex Deutschland GmbH mit Sitz in der Nähe von Hamburg, Deutschland, ist eine Tochtergesellschaft der Sysmex Corporation aus Kobe, Japan. Von unserem Hamburger Büro aus betreuen wir unsere Tochtergesellschaften, Distributoren und Kunden in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.sysmex.de

Kontakt

Sysmex Deutschland GmbH

Carol Boules

Bornbarch 1

2228 Norderstedt

+49 (40) 534 10 2-0



https://www.sysmex.de/