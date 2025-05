Synthpop-Feuerwerk im Blue Shell Cologne: Heartbeat Designers begeistern bei Albumrelease von „Triangular Universe“

(Köln, Mai 2025) Volles Haus, euphorisches Publikum und ein elektrisierender Auftritt: Das Kölner Synthpop-Duo Heartbeat Designers hat kürzlich „Triangular Universe“, sein drittes Studioalbum, auf einer stimmungsvollen Releaseparty im Kölner Club Blue Shell vor über 120 Besucher:innen vorgestellt. Bevor die im Rheinland aufgewachsenen Künstler John Boredom und William Forrester auf die Bühne kamen, hat der Deutschrapper Eskaipe dem Publikum schon mal ordentlich eingeheizt. Er berichtet nach dem Konzert: „Es hat unfassbar Spaß gemacht, als Voract für die Heartbeat Designers aufzutreten. Das war eine unserer besten Shows bisher, vor einem fantastischen Publikum. Wir sind jederzeit wieder am Start, wenn die Jungs uns brauchen.“ Dann folgte der Hauptact: Neben bereits bekannten Hits haben die Heartbeat Designers einen Teil ihrer 16 brandneuen und selbst geschriebenen Songs mit ihrem unverwechselbaren Sound zum Besten gegeben, British Synthpop, kombiniert mit modernen elektronischen Elementen und tiefgehenden Lyrics. „Dieser Abend war für uns etwas ganz Besonderes – endlich konnten wir unsere neuen Songs live vor unseren Fans performen“, so John Boredom. „Die Energie im Raum war unglaublich gut, die Leute haben nicht nur unsere neuen Songs gefeiert, sondern auch bei unseren alten Hits lautstark mitgesungen, das macht uns schon ein bisschen stolz. Es ist schön, zu sehen, dass unsere Musik auch hier in Deutschland so gut ankommt“, ergänzt William Forrester. In Großbritanniens Hauptstadt London konnte das Duo Heartbeat Designers in den letzten Jahren schon bei diversen Festivalauftritten, in Pubs, Clubs und in den Charts mit seiner Musik der für Aufmerksamkeit sorgen – was mit dem neuen Album nun auch hierzulande verstärkt gelingen soll.

Für das neue Album hat die Band erneut mit den erfolgreichen Produzenten Ian Little und John Robinson in den Clique Studios in London zusammengearbeitet sowie in Deutschland mit Make Music Productions in der Nähe von Köln. Ian Little, der in den letzten Jahrzehnten bereits erfolgreiche Produktionen begleitet hat, von Cliff Richard über Bryan Ferry, Roxy Music, OMD, Talk Talk, Sparks bis hin zu Nr.-1-Welthits von Duran Duran, hat schon mit dem Titel „Fame“ auf dem zweiten Album „Open Sesame“ gemeinsam mit Studiochef John Robinson den Sound der Heartbeat Designers mitgeprägt. In „Triangular Universe“ nimmt die Band Hörer:innen nun mit auf die Reise des Lebens bzw. ihres Lebens – so beginnt das Album mit der Textzeile „Come along on our journey“ aus dem Lied „The Milky Way“. Dass Boredom und Forrester nicht nur Popmusik können, zeigen sie mit den drei instrumentalen Teilen von „Odyssey“, die zum Teil wie Filmmusik produziert sind. Nach dem erfolgreichen Releasekonzert in Köln sollen nun weitere Liveacts der Heartbeat Designers folgen – auch im europäischen Ausland.

Das neue Album ist auf allen bekannten Streamingplattformen verfügbar.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.heartbeatdesigners.com abrufbar.

British Synthpop, kombiniert mit modernen elektronischen Elementen und tiefgehenden Lyrics – das ist der unverwechselbare Sound der Heartbeat Designers.

Bildquelle: @Philipp Wildfeuer