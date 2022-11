Syniti stellt Syniti Match vor – die branchenweit erste KI-gesteuerte Data-Matching-Lösung für Kundeninformationen und Betriebsdaten

Die schnelle, präzise und umfassende Lösung für alle Data-Matching-Anforderungen

München, Deutschland, 30. November 2022: Syniti, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenmanagement-Lösungen, hat Syniti Match angekündigt. Diese vollständig cloudnative Software ist eine der schnellsten und präzisesten KI-gestützte Lösungen für Data-Matching auf dem Markt. Sie unterstützt sowohl den Abgleich von Kundeninformationen als auch den Abgleich von operationalen Betriebsdaten. Unternehmensdaten sind oft fehlerbehaftet und enthalten Unstimmigkeiten wie Rechtschreibfehler, fehlende Informationen, Duplikate und Namensabweichungen. Die Auswirkungen dieser Fehler werden in Umgebungen mit mehreren Systemen noch verstärkt. Dies ist immer häufiger der Fall, da Unternehmen ihre vorhandenen Prozesse kontinuierlich modernisieren. Syniti Match ist speziell auf den Abgleich komplexer Daten ausgelegt, unabhängig von deren Form, Quelle oder Typ, darunter Kunden-, ERP-, Lieferketten- und Geschäftsdaten.

Vorteile von Syniti Match für Unternehmen:

-Produktivitätssteigerung: Syniti Match reduziert den Zeitaufwand für den Datenabgleich. Millionen von Datensätzen können innerhalb weniger Minuten per Batch-Erfassung abgeglichen werden.

-Optimierte Kundenbeziehungen: Unternehmen können mithilfe zuverlässiger, abgeglichener Daten vereinheitlichte Kundeninformationen nutzen. Damit wird die Kundenkommunikation verbessert, da nur relevante Informationen mit den Kunden geteilt werden.

-Höhere Rentabilität: Setzen Sie Betriebskapital frei, indem Sie Duplikat-Komponenten finden, abgleichen und sich mit Lieferanten abstimmen. Identifizieren Sie so potenzielle Einsparungen bei der Beschaffung.

-Proaktive Daten-Pflege in Echtzeit: Unterstützen Sie Mitarbeiter, Prozesse und Anwendungen, die auf akkurate Daten angewiesen sind. Vermeiden Sie Duplikate, die die Datenqualität beeinträchtigen. Der Abgleich in Echtzeit verhindert die Erstellung von Duplikaten, da diese bereits bei der Eingabe identifiziert werden. Diese Funktion unterstützt auch die Master-Data-Management-Strategie von Unternehmen, indem sie Stammdatensätze in den gesamten Geschäftsanwendungen eines Unternehmens abgleicht und in Echtzeit sicherstellt, dass für wichtige Funktionen wie Betriebsabläufe und Analysen eine Single-Source-of-Truth verwendet wird.

Syniti Match nutzt proprietäre und phonetische KI, Fuzzy-Matching-Algorithmen sowie kontextsensitive Lexika, welche Daten kontextabhängig auswerten. Die Software versteht die tatsächliche Bedeutung von Daten und legt sie nicht einfach entsprechend ihrer Position in einer Tabelle aus. Syniti Match maximiert die Anzahl der gefundenen Übereinstimmungen und minimiert gleichzeitig die Anzahl der Falschmeldungen. Sie lässt sich problemlos skalieren, wenn das Datenwachstum zunimmt. Dank eines flexiblen SaaS-basierten Modells kann Syniti Match jederzeit und überall bereitgestellt werden – ohne Installation.

Emily Williams, Vice President, Product Alliances, Syniti, erläutert: „Die Fähigkeit, beide Datentypen schnell und genau abzugleichen, schließt eine äußerst dringende Marktlücke, da jeder Unternehmensbereich – wie Betrieb, Vertrieb und Marketing – davon profitiert. Mit Syniti Match verschwenden wir weniger Zeit damit, Duplikate und Unstimmigkeiten, die die Datenqualität beeinträchtigen, mühsam manuell zu eliminieren.“

Kevin Campbell, CEO von Syniti, ergänzt: „Unternehmen können es sich heute einfach nicht mehr leisten, Entscheidungen anhand minderwertiger Daten zu treffen. Wir bei Syniti erschließen unseren Kunden ständig neue und innovative Wege, präzise und vertrauenswürdige Daten zu erhalten, die sie für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit und ihr Geschäftswachstum benötigen.“

Jon Severn, Circulation Direction, MJH Life Sciences, merkt an: „MJH Life Sciences ist das größte in Privatbesitz befindliche Unternehmen für medizinische Medien in den USA. Wir bekommen ständig neue Daten in unser System, was es sehr schwierig macht, Datenduplikate zu vermeiden. Zuvor haben wir Dateien manuell dedupliziert. Das hat zu viel Zeit gekostet und zu ungenauen Ergebnissen geführt. Dank Syniti Match ist unser derzeitiger Prozess sehr viel genauer. So können wir die Compliance besser überwachen und haben unabsichtliche Daten-Duplikate reduziert.

Über Syniti

Syniti löst komplexeste Datenherausforderungen, indem es auf einzigartige Weise intelligente, KI-gesteuerte Software und umfassendes Daten-Know-how kombiniert, um sichere und herausragende Geschäftsergebnisse zu erzielen. Seit über 25 Jahren arbeitet Syniti mit den Fortune-2000-Unternehmen zusammen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Wachstum ankurbeln, Risiken reduzieren und Wettbewerbsvorteile vergrößern. Die verbindende Plattform von Syniti für die Unternehmensdatenverwaltung unterstützt Datenmigration, Datenqualität, Datenreplikation, Stammdatenverwaltung, Analysen, Datenverwaltung sowie Datenstrategie in einer einzigen, einheitlichen Lösung. Syniti ist ein Portfoliounternehmen der Private-Equity-Gesellschaft Bridge Growth Partners LLC. Weitere Informationen unter www.syniti.com

Kontakt

Syniti

Erin Grohs

115 4th Avenue #205

02494 Needham Heights, MA

973.580.6983

erin.grohs@syniti.com

https://www.syniti.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.