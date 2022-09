Syniti kündigt neue Datenqualitäts- und Datenkatalogfunktionen für die Bereitstellung sauberer, verwertbarer Daten an

Syniti Knowledge Platform umfasst wesentliche Datenmanagementkomponenten, die für das Management des geschäftlichen Nutzens von Daten unerlässlich sind

München, Deutschland – 15. September 2022: Syniti, ein weltweit führender Anbieter für Unternehmensdatenverwaltung, kündigt heute neue Datenqualitäts- und Datenkatalogfunktionen für seine branchenweit führende Syniti Knowledge Platform an. Diese Funktionen bauen auf den Verbesserungen in den Bereichen Datenmigration und Duplikaterkennung auf, der Anfang des Jahres eingeführt wurden. Die Syniti Knowledge Platform bietet jetzt integrierte Module für Datenqualität, Datenkatalog, Duplikaterkennung, Datenreplikation, Datenmigration sowie Daten-Governance per Single Sign-On in einer Single-Cloud-Lösung. Damit steht Anwendern eine vollständige und einheitliche Datenmanagementplattform zur Verfügung, mit der sie schnellere und bessere Geschäftsergebnisse auf Basis von vertrauenswürdigen Daten erzielen können.

Vertrauenswürdige Daten sind für die Entscheidungsfindung in Unternehmen unerlässlich. Nur so können Unternehmen Risiken reduzieren, Wettbewerbsvorteile erzielen und insgesamt das Unternehmenswachstum fördern. In der Vergangenheit mussten Unternehmen mehrere Detaillösungen erwerben, um eine bessere Datenqualität zu erzielen. Hierzu gehörten u. a. anspruchsvolle Datenkatalogtools, für deren Erstellung und Pflege große Teams erforderlich sind, oder Datenqualitätslösungen, die lediglich Probleme identifizieren, aber nicht zu deren Behebung beitragen. Dieser Ansatz ist nicht nur teuer und unnötig komplex, sondern erfüllt auch nicht die heutigen Datenanforderungen von Unternehmen. Mit der Syniti Knowledge Platform verfügen Kunden jetzt über eine einheitliche Lösung für ihre Daten, die zum Erreichen wichtiger Geschäftsziele jetzt und in Zukunft erforderlich sind. Laut einer Studie von Gartner zu Datenmanagementfunktionen ist für moderne Daten- und Analyseanwendungsbereiche ein Portfolio von Funktionen erforderlich, welches auf die sich ständig ändernden Anforderungen abgestimmt ist. Punktbasierte Tools können diese Anforderungen nicht ausreichend erfüllen.1

Jede der optimierten Komponenten der Syniti Knowledge Platform bietet wichtige neue Funktionen, Updates und Erweiterungen, die durch ihre Integration noch verstärkt werden.

Mit diesen neuen, kombinierten Funktionen profitieren Unternehmen von folgenden Vorteilen:

Effizienteres Datenmanagement: Von der Datenidentifikation bis zur Datenauflösung können alle Stakeholder auf einer Plattform zusammenarbeiten. Dank eines einzigen Katalogs, auf dem alle Datenmanagementaktivitäten basieren, können Datenaktivitäten für mehrere Projekte wiederverwendet werden. Dies fördert schnellere und kostengünstigere Datenmanagementinitiativen.

Bessere Ressourcenbereitstellung und optimierte Geschäftsprozesse: Die Verknüpfung von Datenmanagement und Datenqualität mit Geschäftsergebnissen verbessert die Prozesse sowie die Entscheidungsfindung und trägt gleichzeitig dazu bei, dass die Zeit- und Ressourcenzuweisung optimiert wird. Die Datenqualitätsprobleme mit den größten Auswirkungen werden automatisch erkannt und KPI-Verbesserungen im Zeitverlauf mit intelligenten Korrekturpipelines nachverfolgt.

Schnellerer ROI sowie Einsparungspotenzial: Die Syniti Knowledge Platform bietet Hunderte von bewährten, sofort einsetzbaren Datenqualitätsregeln und Datenberichten sowie ergebnisbezogene Dashboards, mit denen Anwender Einsparungen in Millionenhöhe aufdecken können. Bei der Datenmigration erstellte Regeln können für die laufende Datenqualität verwendet werden, was Zeit spart und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet. Die Wiederverwendung von Wissen kann dazu beitragen, künftige Datenprojekte um 50 % zu reduzieren.

Jon Green, VP Product Management Syniti: „Datenqualität ist keine einmalige Maßnahme. Unternehmen benötigen einen einheitlichen Ansatz, mit dem sie fehlerhafte Daten nicht nur schnell finden, sondern das Problem auch effizient beheben und die hohe Qualität aufrechterhalten können. Nur so können sie einen kontinuierlichen, anhaltenden Mehrwert sicherstellen. Mit den neuen Funktionen der Syniti Knowledge Platform steht unseren Anwendern eine effizientere, vernetzte und zugleich anwenderfreundliche Plattform zur Verfügung, die direkt mit den Geschäftsergebnissen und Geschäftszielen verknüpft ist.“

Kevin Campbell, CEO Syniti: „Mangelhafte Datenqualität beeinträchtigt das gesamte Unternehmen. Sie wirkt sich negativ auf Geschäftsabläufe aus und verschwendet Zeit, Geld und weitere Ressourcen. Wir haben eine Datenplattform mit dem Ziel entwickelt, den geschäftlichen Nutzen zu steigern, im Gegensatz zu den vielen Insellösungen, die Datenqualität als rein technische Übung behandeln. Unsere Kunden sollen mehr Zeit erhalten, um Erkenntnisse aus zuverlässigen Daten zu gewinnen, statt sich mit der Suche nach Datenproblemen und deren Behebung beschäftigen zu müssen.“

Allan Coulter, Global Chief Technology Officer für SAP Services bei IBM: „Die strategische Bedeutung von sauberen, qualitativ hochwertigen Daten kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden – sie sind entscheidend für jede Unternehmensmodernisierung und für die Erschließung des Potenzials zukünftiger Analysen und Erkenntnisse. Es ist spannend zu sehen, welche neuen Möglichkeiten Syniti seiner Syniti Knowledge Platform hinzufügt, um Kunden bei ihrer Transformationsreise erfolgreich zu unterstützen.“

Über Syniti

Syniti löst komplexeste Datenherausforderungen, indem es auf einzigartige Weise intelligente, KI-gesteuerte Software und umfassendes Daten-Know-how kombiniert, um sichere und herausragende Geschäftsergebnisse zu erzielen. Seit über 25 Jahren arbeitet Syniti mit den Fortune-2000-Unternehmen zusammen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Wachstum ankurbeln, Risiken reduzieren und Wettbewerbsvorteile vergrößern. Die verbindende Plattform von Syniti für die Unternehmensdatenverwaltung unterstützt Datenmigration, Datenqualität, Datenreplikation, Stammdatenverwaltung, Analysen, Datenverwaltung sowie Datenstrategie in einer einzigen, einheitlichen Lösung. Syniti ist ein Portfoliounternehmen der Private-Equity-Gesellschaft Bridge Growth Partners LLC. Weitere Informationen unter www.syniti.com

