Syngenio informiert auf der Fachkonferenz Digitalisierung des Schadenmanagements 2023 über kundenzentrierte Schadenmeldungen

Automatisierte Schadensprozesse sind eine zentrale Herausforderung für die Versicherungswirtschaft. Elmar Borgmeier, Chief Innovation Officer bei Syngenio, informiert in seinem Vortrag über dynamische Antragsstrecken in Schadensprozessen.

München, 31. August 2023 – Am 14. und 15. September findet in Leipzig die Fachkonferenz Digitalisierung des Schadenmanagements 2023 statt, organisiert von den Versicherungsforen Leipzig. Die zweitägige Fachkonferenz bringt führende Experten und Referenten aus der deutschsprachigen Versicherungsbranche in die Sachsenmetropole. Im Rahmen vielfältiger Vorträge sowie an zahlreichen Ständen der Fachaussteller werden die Teilprozesse des Schadenmanagements analysiert und Potentiale der automatisierten Schadenmeldung erörtert.

Das unabhängige Beratungs- und Softwareunternehmen Syngenio ist als Fachaussteller mit einem Stand vor Ort vertreten. Zusätzlich hält Elmar Borgmeier, Chief Innovation Officer bei Syngenio, am ersten Konferenztag, am 14. September um 15.10 Uhr einen Fachvortrag mit dem Titel „Schaden eingetreten – Was nun? Der erste Eindruck zählt: Kundenzentrierte Schadenmeldung“. Hier informiert Borgmeier über eine optimierte Schadenfallbearbeitung. Denn diese beginnt meist mit der Meldung des Schadens durch den Kunden. Dynamische Antragsstrecken unterstützen den gesamten Prozess der Informationssammlung zum Schaden. Diese Daten müssen vollständig und fehlerfrei erfasst und zur weiteren Verarbeitung weitergegeben werden – am besten nahtlos und in „real time“. Die Erfassung erfolgt beispielsweise über eine App des Versicherers direkt vom Schadensort.

Der Antragsstreckenbuilder bietet Versicherungen die Möglichkeit, ganz individuelle und auf ihre Prozesse abgestimmte Antragsstrecken zu entwickeln und einen Rundum-Service direkt in den Prozess der Schadenfallbearbeitung zu integrieren. Durch die hohe Flexibilität der Lösung profitiert sowohl die Versicherung als auch der Kunde. Weitere Services – wie die Bestellung eines Handwerkers oder die Buchung eines Hotels – können direkt in den Prozess integriert werden. Die Dienstleistung wird aufgewertet und dem Kunden kann schnell weitergeholfen werden.

Durch umfassende Expertise auf dem Gebiet digitaler Antragsstrecken bietet Syngenio Unternehmen sowohl Out-of-the-Box-Lösungen als auch als Individualentwicklungen. Versicherungen, die an nahtlosen und rechtssicheren Antragsstrecken interessiert sind, können sich auf der Konferenz mit den Experten von Syngenio austauschen.

Weitere Informationen zur Präsenz von Syngenio auf der Fachkonferenz Digitalisierung des Schadenmanagements 2023 stehen hier zur Verfügung.

Die Syngenio AG mit Hauptsitz in München unterstützt Banken und Zahlungsdienstleister mit innovativen IT-Lösungen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. An der Schnittstelle zwischen Fach- und IT-Abteilung entstehen Anwendungen für den modernen und digitalen Zahlungsverkehr. Syngenio ist spezialisiert auf Next Generation Banking, Payment-Lösungen und Green Enterprise IT. Ferner tritt Syngenio als Förderer und Entwickler für Start-Ups in der Technologiebranche auf und engagiert sich für Nachhaltigkeit auf Unternehmensseite. Das unabhängige Beratungs- und Softwareunternehmen wurde 2001 gegründet und wird geleitet von den Vorständen Jürgen Funke und Joachim Nübold. Mit Standorten in München, Köln, Bonn, Frankfurt am Main, Stuttgart und Hamburg ist Syngenio deutschlandweit vertreten.

