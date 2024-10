Synergien und Innovationen im IT-Security Kosmos

ADN auf der it-sa

Da acht von zehn Unternehmen bereits Opfer von Cyberangriffen wurden, wollen 84 % ihre Budgets erhöhen, um den Attacken effektive Schutzmechanismen entgegensetzen zu können, so belegen es aktuelle Zahlen z.B. von PWC oder der Bitkom. Für Partner ergeben sich aus dieser hohen Nachfrage nach passenden Lösungen zur vollumfänglichen Absicherung der Unternehmensinfrastrukturen und Prozesse neue Verkaufsargumente und Vertriebschancen. ADN zeigt daher mit seinem Messeauftritt auf der it-sa Expo & Congress, die vom 22. bis 24. Oktober 2024 im Messezentrum Nürnberg stattfindet, wie ein vielfältiges und ausgefeiltes Angebot zum Themenkomplex Datenschutz und IT-Sicherheit aussehen kann und wie ADN die Partner langfristig bei der Erarbeitung von maßgeschneiderten Sicherheitsstrategien unterstützt.

Vereinte Kräfte für eine sichere digitale Zukunft

ADN führt vor Ort in Halle 6, Stand 346 interessierte Partner durch das umfangreiche Portfolio und zeigt sich als Wegbereiter in eine Zukunft, in der Sicherheit nicht nur ein Wort bleibt, sondern zur Gewissheit wird, auf die sich vertrauen lässt. „Mit unserem Netzwerk aus führenden Security-Herstellern können wir Lösungen für jedes Sicherheitsproblem abbilden. Dabei steht keine dieser kuratierten Softwareanwendungen allein, sondern passt sich – wie die Teile eines Sternenbildes – optimal in ein großes Ganzes ein. Für eine 360°-Security-Abdeckung ist zudem ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Herstellerlösungen und tiefgreifenden Schulungen und Zertifizierungen, wie die ADN-Akademie sie bietet, essenziell“, sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer ADN.

Partner stehen immer häufiger vor der Herausforderung, die richtigen Optionen aus einer Fülle an Lösungen wählen zu müssen. Hier nimmt ADN seinen Beratungsauftrag ernst und hilft Partnern bei der effektiven Navigation durch das vielfältige Angebot des Security-Kosmos hin zur optimalen Lösung.

Als einer der größten deutschen Distributionen für Microsoft führt ADN auch durch das Lösungsangebot von Microsoft – insbesondere durch den stark ausgebauten Security-Bereich. Mit Microsoft Entra ID Protection sowie Microsoft Defender for Identity bietet Microsoft gleich zwei Lösungen, um Benutzeridentitäten effektiv zu schützen und Bedrohungen proaktiv zu erkennen. Hinzukommen KI-gestützte Angebote wie Copilot für Security oder Microsoft Sentinel, welche jeweils weitere Vorteile zur Verbesserung der Sicherheitsstrategie bieten.

Trend zur Multi-Vendor-Strategie

Damit Sicherheitsstrategien einen effektiven rundum Schutz für IT-Infrastrukturen und sensible Daten gewährleisten, kann es von Vorteil sein, Lösungen und Angebote unterschiedlicher Anbieter zu kombinieren. Durch die Hersteller-übergreifende Expertise unterstützt das technische Team der ADN Partner dabei, ganze Hybrid-Szenarien sicher aufzusetzen, angefangen von der Cloud- bzw. On-Premises-Infrastruktur, über den Client bis hin zur ausgereiften Security-Strategie – und das mit den besten Softwareoptionen für den jeweiligen Sicherheitsschwerpunkt.

Mit dieser Multi-Vendor-Strategie, wie sie nur der VAD durch seine langjährige Erfahrung und exzellenten Herstellerbeziehungen, kombiniert mit dem außergewöhnlich tiefen technischen und vertrieblichen Knowhow der ADN bieten kann, gelingt es Partnern, eine holistische Sicherheitskultur für ihre Unternehmenskunden, die genau auf deren Bedürfnisse zugeschnitten ist, zu schaffen. „Es wird immer wichtiger, dass Partner das gesamte Security-Spektrum abdecken können. Dafür bieten wir ihnen die besten State-of-the-art Lösungen, aber auch das notwendige Wissen“, bekräftigt Sabrina Eder, Head of IT-Security bei ADN.

Daher steht das Expertenteam der ADN vor Ort nicht nur mit einem umfangreichen Beratungsangebot zur Verfügung, sondern bietet mit spannenden Vorträgen Partnern einen Raketenstart in das Security-Universum deluxe. Dazu gehören Sessions wie: „Multi-Vendor-Strategie – Mit Kernkompetenzen die ultimative IT-Security Strategie “ am Dienstag, 22.10.2024, um 13 Uhr, „Microsoft Security – Erkennung von Bedrohungen und Gefahrenabwehr“ am Mittwoch, 23.10.2023 um 11 Uhr, „Künstliche Intelligenz im IT-Security Kosmos: Chancen und Herausforderungen“ um 15 Uhr oder „Erweiterte IT-Services: Vom Support zur strategischen Partnerschaft“ am Donnerstag, 24.10.2024 um 11 Uhr.

Am ADN-Stand in Halle 6, Stand 346 erwartet Besucher neben kompetenter Beratung und geselligem Netzwerken bei köstlichen Kalt- oder Heißgetränken auch ein Vollkörper-VR-Flugsimulator, um für kurze Zeit dem Messetrubel entfliehen zu können.

Individuelle Termine mit ADN können Partner und Interessenten bis zum Start der Messe hier: https://page.adn.de/itsa-terminbuchung-2024 buchen.

Über ADN

Die ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 7.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC, Modern Workplace, Fullstack-Services für Multi-Cloud IT-Landschaften und KI-Technologien. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Die vielen Auszeichnungen durch Hersteller, Fachmagazine und Partner bürgen für die seit 1994 währende vertrauensvolle Verbundenheit von ADN zum Channel. 2023 lag der Unternehmensumsatz bei 780 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

Bildquelle: @ADN