Syndigo übernimmt 1WorldSync: Neue KI-basierte PXM-Lösungen für bessere Einkaufserlebnisse

Der Zusammenschluss ermöglicht Markenherstellern, Händlern und Distributoren, schneller relevante Inhalte bereitzustellen und Kundenerwartungen weltweit zu übertreffen.

Syndigo, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen im Bereich Product Experience Management (PXM) und Master Data Management (MDM) ( www.syndigo.com), hat 1WorldSync, einen führenden Anbieter für die Orchestrierung von Produktinhalten ( www.1worldsync.com), übernommen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen mit einem Marktwert von über 3,5 Milliarden US-Dollar, getragen von Summit Partners, TJC, L.P. und Battery Ventures. Somit setzen 90Prozent der 20 größten US-Einzelhändler auf den führenden „AI-first“-Softwareanbieter für Produktseiten im E-Commerce. Dieser strategische Schritt unterstützt einmal mehr die Mission von Syndigo, optimale Produkt-Shopping-Erlebnisse über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen. Markenhersteller, Einzelhändler und Distributoren versetzt Syndigo damit in die Lage, ihre Kunden zu begeistern und ihr Geschäft in einem sich ständig schnell verändernden Handelsumfeld auszubauen.

„Durch diese Übernahme gestalten wir aktiv das Einkaufserlebnis von morgen – mit den fortschrittlichsten, KI-zentrierten PXM-Lösungen am Markt“, erklärt Simon Angove, CEO von Syndigo, deren vollständig integrierte Plattform Master Data Management (MDM), Product Information Management (PIM), Core Syndication, Enhanced Content sowie Digital Shelf Analytics umfasst. „Verbraucher kaufen und interagieren mit Marken auf immer neue Weise – getrieben durch die hohe Geschwindigkeit und Flexibilität, die KI, Social Commerce und Personalisierung mit sich bringen. Markenhersteller und Händler benötigen daher eine leistungsfähige Lösung, die es erlaubt, die Erwartungen der Kunden heute und in Zukunft nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Mit 1WorldSync setzen wir die Entwicklung von Software für die nächste Generation des Handels fort und treiben den Einsatz von KI-Agenten im PXM voran.“

Konsistente und präzise Einkaufserlebnisse über alle Kanäle hinweg sind heute Pflicht – und die Suche der Kunden zunehmend geprägt von KI. Dennoch erfüllen viele Produktdarstellungen nicht die Erwartungen der Kunden. Laut dem „Product Experience 2025 – Ein Status Quo“ von Syndigo brechen 37 % der Verbraucher Käufe wegen fehlender Informationen ab, 24 % der Konsumenten retournieren die gekauften Produkte aufgrund unzutreffender Angaben. Vor diesem Hintergrund setzen Syndigo und 1WorldSync folgende Schwerpunkte:

1. Ausbau des führenden globalen Handelsnetzwerks: Das Netzwerk von Syndigo umfasst nun mehr als 3.500 Einzelhändler weltweit. Markenhersteller haben damit mehr Möglichkeiten, ihre Produkte schnell auf den Markt zu bringen und konsistente Einkaufserlebnisse an allen relevanten Touchpoints zu schaffen.

2. Optimierte Inhalte durch KI-gestützte Analyse von Marken- und Nutzerinhalten (User-generated Content, UGC): Mit den UGC-Funktionen von 1WorldSync (PowerReviews) entwickelt Syndigo KI-Agenten, die echtes Kundenfeedback automatisch in die Produktinhalte einfließen lässt. So entstehen relevantere, personalisierte Inhalte, die die Conversion Rate steigern und Vertrauen sowie Loyalität fördern.

3. Erweiterung der globalen Präsenz: Gemeinsam bedienen Syndigo und 1WorldSync über 18.000 Kunden in 60 Ländern, verfügen über zwölf internationale Standorte und ein Team von mehr als 1.500 Mitarbeitenden – die größte gebündelte PXM-Expertise der Branche. Diese Skalierung ermöglicht schnellere Markteinführungen, effektivere Lokalisierung und die präzise Erfüllung regionaler Anforderungen.

4. Stärkung des Partner-Ökosystems: Mit über 100 Integrations- und Technologiepartnern ist Syndigo bestens aufgestellt, um starke Integrationen, erfolgreiche Innovationen im Ökosystem und skalierbare Transformationen in den Bereichen Handel, Einzelhandel, Elektronik und Konsumgüter voranzutreiben.

„Syndigo ist die richtige Umgebung für die Kunden, Mitarbeiter und Technologien von 1WorldSync“, sagt Steve Sivitter, CEO von 1WorldSync. „Die Zusammenführung unserer Handelsnetzwerke und die Integration der 1WorldSync-Produktfunktionen in die Lösungen von Syndigo ermöglichen es uns, das Product Experience Management grundlegend weiterzuentwickeln – ganz im Sinne der Anforderungen unserer Kunden. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Einkaufens.“

Syndigo und 1WorldSync liefern damit weit mehr als zusätzliche Funktionen. Das Unternehmen entwickelt die Handelssoftware der Zukunft und befähigt Markenhersteller jeder Größe, ihre Umsätze im stationären und digitalen Handel zu steigern. Die Übernahme schafft die Voraussetzungen, die Branche mit einer bislang unerreichten Kombination aus Größe, Innovationskraft und Kundennutzen anzuführen. Dabei fungierte Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater und UBS Securities LLC als Finanzberater von Syndigo. Cooley LLP trat als Rechtsberater und Lincoln International als Finanzberater von 1WorldSync auf.

Syndigo ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Product Experience Management (PXM). Das Unternehmen stellt AI-native Datenlösungen für den Handel zur Verfügung, mit denen sich verborgene Ineffizienzen hinter den Produktdaten in einer End-to-End-Plattform beseitigen lassen. Syndigos erstklassige vollständig integrierte PXM-Lösung umfasst Master Data Management (MDM), Product Information Management (PIM), Core Syndication, Enhanced Content und Digital Shelf Analytics. Damit unterstützt Syndigo Kunden dabei, ihre Produkt- und Geschäftsdaten zu zentralisieren, nahtlos mit Einzelhändlern, Lieferanten und Partnern zusammenzuarbeiten und das Produkterlebnis in Echtzeit zu optimieren – für mehr Wachstum und eine stärkere Kundenbindung. Syndigos umfassende und kombinierbaren Lösungen sind flexibel, erweiterbar und lassen sich problemlos in bestehende Technologie-Stacks integrieren.

Syndigo betreut weltweit über 12.000 Unternehmen aus den Kernbranchen Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter (CPG), Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Wellness und Kosmetik, Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf, Unterhaltungselektronik, Automobil sowie Bekleidung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syndigo.com

Über 1WorldSync

1WorldSync® ist ein führender Anbieter im Bereich Product Content Orchestration und unterstützt mehr als 17.000 Unternehmen in über 60 Ländern dabei, die Erstellung und Verbreitung wirkungsvoller, präziser, konsistenter und relevanter Inhalte für alle Handelskanäle zu vereinfachen. Mithilfe seiner Technologieplattform und umfassenden Services – unterstützt vom globalen Investmentunternehmen Battery Ventures – löst 1WorldSync umsatzrelevante Herausforderungen im Produktinhaltsmanagement führender Marken und Händler in den Bereichen Konsumgüter (CPG), Einzelhandel, DIY, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und Foodservice. 1WorldSync gehört zu den wenigen Anbietern von Produktinhalten und GDSN-Datenpools mit einer ISO-27001-Zertifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.1worldsync.com

