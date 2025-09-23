Swissbit verstärkt Fiskal-Team mit Marco Leidl

Branchenexperte wechselt von fiskaltrust

Bronschhofen, Schweiz, 23. September 2025 – Swissbit, führender Anbieter von Speicher- und Sicherheitslösungen, verstärkt sein Engagement im Bereich Fiskalisierung und begrüßt Marco Leidl als Vice President Business Development Embedded IoT Solutions im Team. Als einer der führenden Anbieter für Technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) setzt Swissbit damit ein weiteres Zeichen für den strategischen Ausbau seines TSE- und Fiskalgeschäfts.

Leidl verfügt über langjährige Erfahrung in der Fiskalbranche. In den vergangenen Jahren war er für den Swissbit-Partner fiskaltrust tätig, wo er erfolgreich neue Märkte und Produkte aufgebaut hat. Dabei konnte er umfassende Einblicke in den praktischen Einsatz von Swissbit-Fiskallösungen sowie in die Anforderungen unterschiedlicher Länder und Regulierungen gewinnen.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Expertise liegt auf SaaS-Geschäftsmodellen und international skalierbaren Lösungen. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk wird Marco Leidl eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Swissbit TSE- und Fiskalmarkt-Strategie sowie beim Ausbau des Partner-Ökosystems spielen.

Vor seiner Tätigkeit bei fiskaltrust war Marco Leidl in leitenden Funktionen bei internationalen Unternehmen tätig, wo er Teams in den Bereichen Customer Success, Service- und Prozessmanagement führte und Projekte in IT-Sicherheit, Risiko- und Compliance-Management verantwortete. Marco Leidl studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik und Produktionsmanagement an der Hochschule München und schloss zudem einen Master in Engineering, Operations Management an der FH Oberösterreich ab.

„Mit Marco Leidl gewinnen wir einen ausgewiesenen Kenner der Fiskalbranche, der nicht nur die Anforderungen der Märkte versteht, sondern auch wertvolle Erfahrung im Aufbau international skalierbarer Lösungen mitbringt. Er wird entscheidend dazu beitragen, unsere Position weiter zu stärken und unser Partnernetzwerk auszubauen“, kommentiert Claus Gründel, General Manager Security Solutions.

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

