Swissbit stellt „KaMel“ vor: Browserbasierte Lösung zur gesetzeskonformen Kassenmeldung

Berlin, 17. Juli 2025 – Als einer der führenden Anbieter für Technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) in Deutschland bringt Swissbit mit KaMel (Kassenmeldung) eine neue Anwendung auf den Markt, die die gesetzlich vorgeschriebene Registrierung von elektronischen Kassensystemen gemäß §146a Abs. 4 AO deutlich vereinfacht. Die browserbasierte Lösung ist unabhängig vom Betriebssystem einsetzbar und unterstützt Unternehmen und Steuerpflichtige, ihre Meldepflicht gegenüber der Finanzverwaltung effizient, korrekt und fristgerecht zu erfüllen.

Durch eine direkte Live-Verifikation mit den Swissbit-TSE-Produktionsdaten wird eine fehlerfreie Eingabe sichergestellt. Darüber hinaus lassen sich standardisierte DSFinV-K-Dateien importieren, um Meldungen einzelner oder mehrerer Standorte nahezu automatisiert zu erstellen. Die fertigen Datensätze werden im meldefähigen Elster-XML-Format ausgegeben. Die Anwendung unterstützt durch ein intelligentes Mandanten- und Berechtigungssystem die Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen, Kassenaufstellern, Buchhaltung und Steuerberatung.

Die Nutzung von KaMel erfolgt über eine transaktionsbasierte Abrechnung in Verbindung mit Bezugsmöglichkeiten von Lizenz-Gutscheinen, die aus dem Portal direkt bei Partnern bezogen werden können. Damit eignet sich die Lösung sowohl für kleinere Betriebe als auch für komplexe Kassenlandschaften mit mehreren Standorten. Großorganisationen können sich alternativ direkt an fiskal@swissbit.com wenden.

Kassenmeldepflicht: Fristen im Überblick

Digitale Kassensysteme müssen in Deutschland beim Finanzamt registriert werden. Für Systeme, die vor dem 1. Juli 2025 angeschafft wurden, endet die Meldefrist am 31. Juli 2025. Systeme, die ab dem 1. Juli 2025 in Betrieb genommen werden, sind innerhalb eines Monats zu melden. KaMel bietet hierfür eine rechtssichere und komfortable Lösung.

Zielgruppen und Verfügbarkeit

Swissbit KaMel richtet sich an Steuerpflichtige, Kassenhersteller sowie den Kassenfachhandel. Die Lösung ist ab sofort verfügbar. Kassenhersteller und Fachhändler können ihre Kunden frühzeitig informieren und bei der gesetzeskonformen Umsetzung unterstützen. Weitere Informationen zur sind unter www.swissbit.com/de/loesungen/fiskal/#kamel und direkt über die Anwendung unter kassenmeldung.swissbit.com abrufbar.

Swissbit: Verlässlicher Partner für TSE-Lösungen

Neben der Kassenmeldung bietet Swissbit ein umfassendes Portfolio an TSE-Lösungen. Dazu gehören bewährte Hardware-TSEs, die sich sowohl für den Einsatz in Einzelgeräten als auch für die standortweite Fiskalisierung über eine LAN-Konnektor-Software eignen. Mit der neuen Cloud-TSE 2 hat Swissbit zudem die erste Cloud-TSE auf den Markt gebracht, die nach der aktuellen technischen Richtlinie BSI TR-03153-1, Version 1.1.1, zertifiziert wurde.

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

