Swissbit N7000: Neue PCIe-Plattform vereint Leistung, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit

Swissbit erweitert PCIe-SSD-Portfolio für energieeffiziente Embedded-Systeme; mit eigenem BiCS8-NAND-Packaging

Mit der N7000 präsentiert Swissbit eine vielseitige PCIe-Gen4-SSD-Plattform für Embedded-Anwendungen, ausgelegt auf ein ausgewogenes Verhältnis von Performance, Energieeffizienz und Kosten. Die Serie umfasst mehr als 30 Varianten in unterschiedlichen Kapazitäten, Ausstattungsmerkmalen und Temperaturbereichen und basiert auf 3D-TLC-BiCS8-NAND sowie einer energieoptimierten Architektur für den industriellen Einsatz. Sie eignet sich besonders für lüfterlose, thermisch anspruchsvolle und geschlossene Systeme und bietet Funktionen zur Datensicherheit für kritische Anwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch pSLC-Varianten mit hoher Endurance sowie Modelle mit erweiterten Schutzfunktionen. Als erste PCIe-SSD-Familie von Swissbit mit eigenem NAND-Packaging sowie selbst entwickeltem Controller- und Firmware-Design stärkt die N7000 zudem die Unabhängigkeit in der Lieferkette.

Nach der Vorstellung auf der embedded world in Nürnberg gibt Swissbit nun einen umfassenden Einblick in die N7000-Familie. Die Plattform wurde für Anwendungen entwickelt, die auch bei begrenzter Leistungsaufnahme und anspruchsvollen thermischen Bedingungen eine stabile Performance erfordern. Sie richtet sich an industrielle und kommerzielle Systeme ebenso wie an Anwendungen in den Bereichen Networking, Kommunikation und Edge AI, bei denen Energieeffizienz ohne Einbußen bei der Reaktionsfähigkeit gefragt ist. Mit NVMe Power Loss Notification unterstützt sie darüber hinaus den Einsatz in besonders anspruchsvollen Umgebungen. Ein DRAM-loser Controller mit Host Memory Buffer (HMB) sorgt für hohe Responsivität, während AES-256-Verschlüsselung, TCG Opal 2.0 und Crypto Erase zum Schutz der Daten beitragen.N7000: Breites Spektrum an Kapazitäten und Temperaturklassen

Die N7000-Serie deckt Kapazitäten von 240 GB bis 3,84 TB ab und ist in den Formfaktoren M.2 2242 und M.2 2280 verfügbar. Systeme in Einsatzfeldern wie POS, ATM, HMI, Digital Signage und Industrial IoT profitieren vom C-Grade-Temperaturbereich von 0 °C bis +70 °C.

Für anspruchsvollere Anwendungen in Automatisierung und Robotik – etwa SPS-Systeme, Motion Control, Embedded Controller, Machine Vision oder autonome Roboter – steht die I-Grade-Ausführung mit -40 °C bis +85 °C zur Verfügung. Optional verfügbare Kühlkörper-Konfigurationen ermöglichen zudem eine weitere Optimierung des thermischen Verhaltens auf Systemebene.

N7600: Höhere Endurance dank pSLC

Die N7600 ist für schreibintensive Workloads ausgelegt und bietet mit pSLC eine mehr als zehnfach höhere Endurance als TLC-Konfigurationen. Die Varianten sind mit Kapazitäten von 80 GB bis 1,28 TB im M.2-2242-Format erhältlich und für den industriellen Temperaturbereich qualifiziert. Damit eignen sie sich besonders für Logging-, Caching- und kontinuierliche Datenerfassungsanwendungen, bei denen maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefragt sind.

N7001 und N7601: Entwickelt für extreme Anforderungen

Mit den kommenden Modellen N7001 und N7601 erweitert Swissbit die Plattform um Varianten für besonders anspruchsvolle Umgebungen und sicherheitskritische Anwendungen. Geplant sind unter anderem hardwarebasiertes Fast Erase, Schreibschutzfunktionen sowie optionales Conformal Coating. Damit adressiert Swissbit zusätzliche Einsatzfelder, in denen höchste Anforderungen an Robustheit, Datensicherheit und Zuverlässigkeit gelten. Weitere Details veröffentlich Swissbit in Kürze.

Verfügbarkeit

Die Markteinführung beginnt mit den N7000-C-Grade-Varianten. I-Grade-Versionen sowie die für missionskritische Anwendungen konzipierten Modelle N7001 und N7601 werden bis zur Jahresmitte erwartet. Engineering Samples sind ab sofort verfügbar.

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

Firmenkontakt

Swissbit

Marian Weber

Industriestrasse 4

9552 Bronschhofen

+49 172 854 88 26



http://www.swissbit.com

Pressekontakt

Schwartz Public Relations GmbH

Jennifer Münster

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187160



https://schwartzpr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.