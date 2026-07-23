Swiss Payment Forum 2026

Wenn KI bezahlt: Wer kontrolliert künftig den Zahlungsverkehr?

Bislang entschieden Menschen, wann und wie sie bezahlen. Künftig könnten diese Entscheidungen zunehmend von KI-Agenten vorbereitet oder sogar selbstständig getroffen werden – etwa beim Suchen, Vergleichen oder Bezahlen von Produkten und Dienstleistungen. Gleichzeitig verlagert sich Betrug zunehmend über verschiedene Zahlungssysteme hinweg und lässt sich immer seltener innerhalb eines einzelnen Systems erkennen. Wo entsteht künftig Vertrauen? Wer übernimmt Verantwortung? Und wer kontrolliert künftig die Kundenschnittstelle?

Erste KI-Agenten werden bereits in digitale Einkaufs- und Zahlungsprozesse integriert. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie Banken und Zahlungsdienstleister ihre Rolle in einem zunehmend automatisierten Zahlungsökosystem neu definieren.

Diese Entwicklungen stehen im Mittelpunkt des Swiss Payment Forum, das am 16. und 17. November 2026 in Zürich stattfindet. Erwartet werden Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Banken, Fintechs, Zahlungsdienstleistern, Regulierungsbehörden und Technologieunternehmen, um über die nächsten Entwicklungsschritte im Zahlungsverkehr zu diskutieren.

„Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit schnelleren und bequemeren Zahlungen beschäftigt. Jetzt verändert sich eine grundlegendere Frage: Wer entscheidet künftig überhaupt über eine Zahlung? Sobald KI-Agenten Zahlungen eigenständig vorbereiten oder auslösen, müssen Banken und Zahlungsdienstleister Vertrauen, Identität, Haftung und Betrugsprävention völlig neu definieren“, sagt Nicole von Mulert, Event Director der Vereon AG.

Die Agenda umfasst unter anderem agentische KI, Betrugsprävention über verschiedene Zahlungssysteme hinweg, Instant Payments, Verification of Payee sowie europäische Initiativen für interoperable Zahlungslösungen. Im Mittelpunkt stehen deren praktische Auswirkungen auf Banken, Zahlungsdienstleister, Händler und Regulierungsbehörden.

Zu den bereits bestätigten Referierenden zählen u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Schweizerischen Nationalbank, Kellerhals Carrard, Vipps MobilePay, Bizum, Mastercard, Visa, Netcetera, Worldline und SIX.

Ausführliche Informationen zum Programm und zur Veranstaltung finden Sie unter www.swisspaymentforum.ch

Über das Swiss Payment Forum

Das Swiss Payment Forum ist eine Fachkonferenz der Vereon AG für Führungskräfte sowie Expertinnen und Experten aus Banken, Kartenausgabe, Zahlungsdienstleistungen, Handel, Technologie und Regulierung. Sie beleuchtet aktuelle Entwicklungen im Schweizer und europäischen Zahlungsverkehr und fördert den Austausch zwischen den wichtigsten Akteuren der Branche. Jährlich nehmen mehr als 200 Fachleute teil.

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Kontakt

Vereon AG

Nicole von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

+41 71 677 8700



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