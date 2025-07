Swiss Payment Forum 2025

Location: Zürich Marriott Hotel

Street: Neumühlequai 42

City: 8006 – Zürich (Germany)

Start: 17.11.2025 09:00 Uhr

End: 18.11.2025 17:00 Uhr

Entry: 1995.00 Euro (non 19% VAT)

Highlights

+ Payment-Helden von nebenan: Europas versteckte Fintech-Champions

+ Fraud Prevention 4.0: Wenn Algorithmen Ganoven das Handwerk legen

+ Gebühren-Dschungel Schweiz: Lösungsansätze für KMUs

+ Vertrauensvolle Kryptowährungen: Der Weg zu sicheren Stablecoins

+ PSR meets PSD3: Mehr Compliance und Sicherheit

+ Instant Payments auf dem Prüfstand: Erfolge, Pannen und was kommt

+ Keynote: Envisioning the Future of Payments

Wer sich beim Swiss Payment Forum trifft

Geschäftsführer und Führungskräfte von Banken, Kreditkarteninstituten, Payment Service Providern,

Zahlungsverkehrsabwicklern, Karten- und Chiplösungsanbietern, Mobile Network Operators, Handel und Gastronomie sowie IT-Dienstleistern und Systemanbietern aus den Bereichen:

+ Zahlungsverkehr

+ Zahlungsverkehrssysteme

+ Zahlungsverkehrsabwicklung

+ Electronic und Mobile Banking

+ Global Payment

+ Cash Management

+ Karten und Payment

+ Operational Risk Management

+ Marketing / CRM

+ Vertrieb

+ Innovation

+ Business Development

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt CHF 2’195.- zzgl. MwSt. (Frühbucherpreis bis 1. August: CHF 1’995.-). Zusätzlich bieten wir einen Sonderpreis für Anwender, die innovative Paymentlösungen bereits einsetzen bzw. deren Einsatz planen an. Diese Tickets sind nur begrenzt verfügbar, es besteht kein Anspruch auf die Gewährung dieses Sonderpreises.

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Kontakt

Vereon AG

Nicole von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

+41 71 677 8700



https://www.swisspaymentforum.ch/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.