Swiss Payment Forum 2023: Von Innovation über Sicherheit bis Nachhaltigkeit

Kreuzlingen, August 2023 – Am 13. und 14. November 2023 versammelt das Swiss Payment Forum die Schweizer Financial Service Industry in Zürich, um die aktuellen Entwicklungen in der Zahlungsbranche zu beleuchten.

Die wachsende Präsenz von Embedded Finance, die Integration von Finanzdienstleistungen in die Customer Journey durch Fremdanbieter eröffnet einen enormen Wachstumsmarkt. Embedded Finance bietet vielfältige Möglichkeiten, Finanzprodukte direkt in Plattformen und Dienste einzubetten, um Kunden eine reibungslose Erfahrung zu bieten. Experte Rino Borini wird in seinem Vortrag erläutern, welche Chancen und Herausforderungen sich für die Finanzbranche ergeben sowie einen Blick auf die Konkurrenz jenseits der Schweizer Grenzen werfen und die Best Practices und Lessons Learned diskutieren.

Die zweitägige Konferenz wird darüber hinaus Themen wie neueste Zahlungstechnologien, einschliesslich Instant Payments und Digital Wallets, Sicherheitsstandards im Zahlungsverkehr und Sustainable Finance behandeln. Des Weiteren werden regulatorische Veränderungen sowie Trends im Bereich Kryptowährungen, digitale Zahlungsoptionen wie den digitalen Schweizer Franken und die Rolle des Zahlungsverkehrs im Metaverse beleuchtet.

In über 10 Jahren hat sich das Swiss Payment Forum als Branchentreff etabliert. Als zentrale Informations- und Diskussionsveranstaltung bietet die Tagung hervorragende Möglichkeiten, sich in hochkarätigen Vorträgen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

