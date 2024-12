Swiss GRC & OpResONE mit GRC-Partnerschaft in Nordamerika

Swiss GRC und OpResONE bündeln Kräfte, um in den USA und Kanada innovative GRC- und Resilience-Lösungen bereitzustellen.

OpResONE, Inc., ein führender Anbieter von Resilience- und Operational-Advisory-Services, hat sich mit Swiss GRC zusammengeschlossen, um Unternehmen in den USA und Kanada fortschrittliche Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen (GRC) anzubieten.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die mehrfach ausgezeichnete GRC Toolbox von Swiss GRC mit lokalem Fachwissen und strategischer Beratung von OpResONE, Inc. zu kombinieren, um Unternehmen eine effiziente und effektive Implementierung robuster GRC-Lösungen zu ermöglichen. Die GRC Toolbox zeichnet sich durch ihre nahtlose Integration in die Betriebsabläufe von Unternehmen und ihren Fokus auf praktische, benutzerorientierte Lösungen. Zusätzlich zu GRC wird sich OpResONE, Inc. auf die Integration von Operational Resilience mit GRC-Frameworks und Business Continuity-Strategien konzentrieren. Diese Ausrichtung wird zu einem beschleunigten Wachstum von Operational Resilience führen.

Die Nachfrage nach GRC-Lösungen auf dem US-Markt steigt aufgrund immer strengerer Vorschriften, komplexer Compliance-Anforderungen und zunehmender Cyber-Sicherheitsbedrohungen weiter an. Diese Partnerschaft adressiert diese Bedürfnisse, indem sie die innovative Technologie von Swiss GRC mit der tief verwurzelten Expertise von OpResONE in den Bereichen operationelle Resilienz und regulatorische Beratung kombiniert, um eine nahtlose, auf US-Unternehmen zugeschnittene Implementierung zu gewährleisten. Dank dem Verständnis von OpResONE für die regulatorische Realität, kombiniert mit den anpassbaren Bereitstellungsoptionen von Swiss GRC (On-Premises, Private Cloud oder SaaS) profitieren Unternehmen von hoher Flexibilität und Sicherheit bei der Erfüllung von Data Residency- und Compliance-Anforderungen.

Joseph Brewer, CEO von OpResONE, Inc., kommentiert die Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit Swiss GRC entspricht nicht nur unserer Mission, robuste und konforme Lösungen anzubieten, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, die komplexen GRC-Herausforderungen von heute mit Zuversicht anzugehen. Gemeinsam sind wir bestrebt, ein unvergleichliches Niveau an Service und Support zu bieten, das nachhaltiges Wachstum und langfristige operative Stabilität ermöglicht. THINK INTEGRATION und SINGLE PLATFORM! Das ist wirklich eine WIN-WIN-Situation.“

Besfort Kuqi, CEO von Swiss GRC, betont den strategischen Wert der Partnerschaft:

„Das Fachwissen von OpResOne über die regulatorischen Anforderungen in den USA und ihr umfassender Ansatz für operationelle Resilienz machen sie zum idealen Partner für die Bereitstellung unserer GRC Toolbox. Gemeinsam können wir Organisationen einen schnelleren und effizienteren Weg zur Einhaltung der Vorschriften und zur Risikominderung bieten und letztlich einen soliden Rahmen für die Resilienz entwickeln.“

Diese strategische Allianz zwischen OpResONE, Inc. und Swiss GRC kombiniert Spitzentechnologie mit spezialisiertem lokalem Support und bietet in den USA ansässigen Unternehmen eine robuste Lösung, um die heutigen anspruchsvollen regulatorischen und Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Swiss GRC, mit Hauptsitz in Luzern, Schweiz, ist ein globaler Anbieter von Governance, Risk und Compliance (GRC) Lösungen. Das Hauptprodukt, die GRC Toolbox, bietet eine einheitliche Plattform für das Risikomanagement, die Sicherstellung der Compliance und die Förderung der Resilienz von Unternehmen.

