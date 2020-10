Sven Gillert veröffentlicht neues Album “Facetten”

Authentisch, ehrlich, voller Herz und Seele – die Lieder von Sven Gillert lassen sich kaum besser beschreiben. Der deutschsprachige Künstler hat mit verschiedenen Video-Veröffentlichungen bei YouTube über den Sommer 2020 hinweg für Aufmerksamkeit gesorgt. Ab sofort kann sein neues Album “Facetten” bestellt werden, das mit 13 vielseitigen Stücken seinem Namen absolut gerecht wird.

Kraftvolle Lieder zu sozialen Themen

Sven Gillert stammt aus Berlin und hat sich in seiner Kunst den persönlichen und authentischen Charme erhalten, der vielen Pop- und Rockstars heutzutage fehlt. Wer seine Musikvideos zu “Unsterblich” oder “Helden unserer Zeit” im Internet gesehen hat, wird von begeisterten und emotionalen Kommentaren überhäuft. Gillert spricht Themen an, die so selten in der deutschen Popmusik zur Sprache kommen und wählt seine Worte mit Bedacht, um kleine musikalische Kunstwerke zu erschaffen.

Sein Lied “Unsterblich” greift den Verlust eines geliebten Menschen auf. Im Video erscheinen reale Bilder und Videos von Nutzern sozialer Medien – vor und nach dem Tod eines Freundes oder Familienmitglieds. Mit dem Lied “Helden unserer Zeit” dankt Sven Gillert musikalisch den Millionen Menschen hierzulande, die im Stillen arbeiten – Krankenschwestern, LKW-Fahrern oder Apothekern. Seine emotionale Botschaft wird von einer stetig wachsenden Fan-Gemeinde wertgeschätzt.

Album “Facetten” jetzt bestellbar

Mit seinem Album “Facetten” greift Sven Gillert weitere soziale Themen auf und hüllt diese in Balladen, die im Kopf und im Gefühl bleiben. Seine Lieder schlagen viele ruhige Töne an und lassen den Gedanken und Botschaften Raum, die Gillerts Texte und Gedanken verdienen. Ein Austausch mit anderen Fans und Freunden des Künstlers ist über die Community “Neue Welt” möglich, die Sven Gillert basierend auf dem gleichnamigen Song ins Leben gerufen hat.

Weitere Facetten des Künstlers lassen sich auf seiner Webseite entdecken.

https://www.svengillert.com

