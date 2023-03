Sushi und Wein – die ideale Kombination für Ihr Essen

Sushi und Wein sind beide exquisite Geschmacksrichtungen, die miteinander kombiniert ein einzigartiges Geschmackserlebnis erzeugen können. In diesem Beitrag wird erläutert, wie man Sushi und Wein kombiniert und welche Weinsorten sich am besten eignen.

Kombinieren Sie die Aromen von Sushi und Wein

Sushi ist ein japanisches Gericht, das aus kleinen Stücken gesäuertem Reis, Fisch, Meeresfrüchten und Gemüse besteht. Es gibt verschiedene Arten von Sushi, die jeweils ein einzigartiges Aroma haben. Die Aromen von Sushi reichen von einer leichten Süße und Salzigkeit bis hin zu einer deutlichen Fischnote. Auf den ersten Blick scheint es gar nicht einfach, Sushi und Wein unter einen geschmacklichen Hut zu bringen, doch der Schein trügt, wie wir noch sehen werden.

Wein ist ein aufregendes und facettenreiches Getränk mit einer Vielzahl an Aromen und Geschmacksrichtungen. Je nach Sorte kann der Wein eine schöne Fruchtnote, ein würziges Aroma oder eine leichte Säure haben. Es bietet sich mehr als an, steirische und japanische Geschmacksrichtungen miteinander zu kombinieren.

Weinaromen

Wein hat eine Vielzahl an Aromen, die zum Kombinieren mit Sushi geeignet sind. Die Aromen reichen von fruchtig und süß bis hin zu würzig und erdig. Fruchtige Weine wie Riesling, Sauvignon Blanc und Gewürztraminer passen gut zu den leichteren Sushi-Aromen. Würzige Weine wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz passen hingegen gut zu den fischigeren Sushi-Aromen. Doch auch fassgelagerte und somit „schwerere“ Weißweine ergänzen den Sushi-Geschmack enorm gut.

Wie wähle ich den richtigen Wein für mein Sushi aus?

Konsultieren Sie einen Sommelier!

Wenn man sich unsicher ist, welcher Wein am besten zu seinem Sushi passt, sollte man sich an einen Sommelier wenden. Ein Sommelier ist ein Experte für Wein und kann helfen, den perfekten Wein für das Gericht zu finden. Er kann einem auch bei der Auswahl der richtigen Weine für verschiedene Sushi-Sorten helfen.

Halten Sie sich an die Grundregeln!

Es gibt einige Grundregeln, die beachtet werden sollten, wenn man den richtigen Wein für sein Sushi auswählt. Die erste Regel ist, dass man den Wein auf Grundlage der Feuchtigkeit wählt. Sushi ist ein sehr feuchtes Gericht, das eher trockene Weine erfordert. Trockene Weine wie Sauvignon Blanc, Chardonnay und Pinot Grigio werden daher bei der Auswahl empfohlen.

Die zweite Regel ist, dass man die Aromen von Sushi und Wein kombinieren sollte. Fruchtige Aromen von Sushi passen gut zu fruchtigen Weinen, während würzige Aromen von Sushi am besten mit würzigen Weinen kombiniert werden.

Kombinieren Sie bei Sushi und Wein Frucht- und Salzaromen

Eine gute Methode, um Sushi und Wein zu kombinieren, ist das Kombinieren von Frucht- und Salzaromen. Fruchtige Sushi-Aromen sollten mit fruchtigen Weinen kombiniert werden, während salzige Sushi-Aromen am besten mit würzigen Weinen kombiniert werden. Zum Beispiel passen fruchtige Sushi-Aromen wie Avocado und Lachs am besten zu fruchtigen Weinen wie Riesling, Gewürztraminer und Sauvignon Blanc. Würzige Sushi-Aromen wie Tintenfisch und Thunfisch passen am besten zu würzigen Weinen wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Shiraz.

Wählen Sie Sushi und Wein auf Grundlage der Feuchtigkeit

Da Sushi ein sehr feuchtes Gericht ist, sollte man den Wein auf Grundlage der Feuchtigkeit wählen. Trockene Weine wie Sauvignon Blanc, Chardonnay und Pinot Grigio sind die besten Optionen, da sie das Feuchtigkeitsniveau ausbalancieren. Diese Weine helfen auch, die Fisch- und Gemüsearomen zu unterstreichen.

Weißweine sind eine gute Wahl, wenn man Wein und Sushi kombiniert. Einige der besten Weißweine für Sushi sind Riesling, Gewürztraminer und Sauvignon Blanc. Diese Weine helfen, die Aromen von Sushi zu unterstreichen und bieten ein ausgewogenes Geschmackserlebnis.

Doch es gibt auch Rotweine, die gut mit typischen Sushi-Aromen harmonieren. Einige der besten Rotweine für Sushi sind Merlot, Cabernet Sauvignon und Shiraz. Diese Weine helfen, die Fisch- und Gemüsearomen hervorzuheben und bieten ein ausgewogenes Geschmackserlebnis.

Weshalb Sie unbedingt Sushi und Wein kombinieren sollten

Einerseits werten hervorragende Weine aus der Südsteiermark das Geschmackserlebnis massiv auf, andererseits ermöglicht gerade die Kombination aus Wein und Sushi eine wahre Explosion neuer Geschmackserlebnisse, die Sie so vorher vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Erst die Kombination dieser beiden Geschmacksrichtungen bereitet ein unheimlich gelungenes Geschmackserlebnis, das seinesgleichen sucht.

Letzten Endes kommt wieder zusammen, was schon einmal zusammen war. Das sogenannte Urmeer hat vor Millionen von Jahren in der Südsteiermark für die einzigartige Beschaffenheit des Bodens gesorgt, auf dem heute hochwertiger Wein angebaut wird.

Sushi und Wein – ein Ausblick

Sushi und Wein – das muss sein. Vor allem Weißwein in unterschiedlicher Ausprägung, Herstellung und Lagerung kann als idealer Begleiter für diese fernöstlichen Köstlichkeiten fungieren. Dabei sollte man jedoch acht geben, welchen Wein man mit welchem Sushi-Aroma kombiniert.

Unser Weinshop bietet eine große Auswahl an passenden Begleitern für Ihr nächstes Sushi-Dinner. Nach unserer Beratung können Sie sicher sein, die ideale Kombination aus Sushi und Wein gefunden zu haben. Bei Fragen zur idealen Kombination, zögern Sie nicht, uns persönlich zu fragen. Wir beraten Sie gern.

