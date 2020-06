Surfmode für die Kleinen leicht gemacht

Das Label MAIN Design produziert Surf Bikinis, Bademode und “Active Wear” aus nachhaltigen Materialien, die nicht verrutschen.

Carpe Diem. Das Surfer-Leben beinhaltet viel Sonne, Meer, Sand und vor allem eine sorgenfreie Lebenseinstellung. Den Augenblick nutzen: das sagt der lateinische Ausdruck “Carpe Diem” aus.

Als Mama und Surf-Süchtige ist es jedoch nicht immer einfach den Moment zu geniessen und sorgenfrei zu leben. Die Liebe für das eigene Kind ist immens, aber die Verantwortung kann gleichzeitig überwältigend sein. An Strandtagen mit Kindern können unvergessliche Erinnerungen gemacht werden, solange Eltern alle nötigen Spielsachen, Kleider und Sonnencremen eingepackt haben. Kinder haben extrem empfindliche Haut, die gegen immer steigende UV-Werte geschützt werden muss. Zusätzlich soll man auch noch daran denken, der Umwelt Sorge zu tragen, um z.B. Ozonlöcher nicht grösser zu machen und sich vor UV-Strahlen zu schützen. Ein Teufelskreis!

MAIN MINI trägt ein Teil zur Lösung des Kreislaufs bei: Surfmode für Kinder, die praktisch, schön und schützend ist. Das Label MAIN Design produziert Surf Bikinis, Bademode und “Active Wear” aus nachhaltigen Materialien, die nicht verrutschen. MAIN-Produkte werden mittlerweile in diversen Locations wie z.B. der Schweiz, Spanien und Indonesien verkauft. Die Zusammenarbeit der Marke mit leidenschaftlichen und professionellen Surfern, sogenannte Riders, ist essentiell und wird dafür eingesetzt, die Bikinis auf den weltweit schönsten Surfparadiesen zu repräsentieren.

Das Unternehmen wurde 2014 auf Bali gegründet. Mittlerweile wird es von einer der beiden Mitgründerinnen, Tiina (Grafikdesignerin) und Yvi (Sales Rep in der Schweiz mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Tourismus) geführt. Als beide 2018 Mamas wurden, entschieden sie sich, sich ihrem nächsten Projekt zu widmen: MAIN MINI. Die Linie enthält Badekleider und Lycras speziell für Kinder. Zusätzlich gibt es zu jedem Kinderprodukt das passende Outfit für die Mamas, was stylische Instagram-Shootings für Social-Media-Liebhaber oder Blogger entstehen lässt.

Mamas wollen nur das Beste für ihre Kinder und als Surfer ist der Umweltschutz ein extrem wichtiges Thema. Die Kombination dieser zwei Lebensstile entsteht bei den Surfer-Mamas. Sie wollen ihre Kinder vor gefährlichen UV-Strahlen schützen und gleichzeitig auf die Umwelt achten. MAIN MINI bringt beide Aspekte zusammen.

Die ganze Kinderkollektion wird aus nachhaltigen Produkten wie recycelten Plastikflaschen, Fischernetzen und sonstigen Nylonabfällen hergestellt. Das Resultat ist ein hochwertiger, weicher Lycra-Stoff, welcher Babyhaut optimal vor Scheuerstellen schont. Die wichtigste Komponente von MAIN MINI? Ein guter UV-Schutz mit UPF 50+. Der hohe Sonnenschutzfaktor sorgt dafür, dass nur noch zwei Prozent der UV-Strahlen die Kleidungsstücke durchdringen können. Mit MAIN MINI war sorgenfreies Spielen an der Sonne noch nie so einfach.

MAIN MINI macht das Wählen der richtigen Grösse des Badeanzugs oder des Lycra-Shirts für Kinder einfach. Die Grössen werden in Jahren angegeben. Das Sortiment der UV-Badekleidung reicht von 0 bis 7 Jahren. Wird eine Hilfestellung bei der Grössenwahl benötigt, unterstützt das MAIN Team ihre Kunden gerne bei der Wahl.

Die Marke bietet zusätzliche Tipps für den bestmöglichen Schutz des Surf-Nachwuchses. Da die Haut von Babys und Kleinkindern sehr empfindlich auf Sonneneinstrahlung reagiert, sollten Kinder zu Beginn der Reise einen Bodysuit tragen. Nachdem sich ihre Haut an die warme Sonne gewöhnt hat, kann auf einen Swimsuit gewechselt werden.

MAIN MINI repräsentiert als Marke Abenteuerlust, Liebe, Spass und das sorgenfreie Spielen in der Sonne für deine Kleinsten. Mit nachhaltigen Materialien, hohem UV-Schutz und wunderschönen Designs, bleibt nichts anderes übrig, als einzutauchen!

Wir bei MAIN Design produzieren nachhaltige Bikinis die bei Wassersportarten jeglicher Art nicht verrutschen. Zudem haben wir seit 2019 passende Badebekleidung für Kinder im Sortiment. In Bali handgemachte Produkte und eine hohe Qualität sind unser Standard.

