Surface4Education: Tablets für die Schule günstig anschaffen

Klassensätze und Support für Tablets zu speziellen Konditionen für Schule und Online- Lernen

Das Pandemie bedingte Home Schooling offenbart an vielen Schulen eine mangelhafte technische Ausstattung – oft fehlen Tablets. “Lernenden und Lehrenden fehlen oftmals geeignete mobile Endgeräte sowie Programme für den Online-Unterricht, die auch mittel- und langfristig Mehrwerte bieten”, weiß Marcus Rieck, Geschäftsführer der Aluxo GmbH. Das Unternehmen bietet Schulen mit dem Programm Surface4Education einen einfachen und kostengünstigen Einstieg in das Online- Lernen.

Die passenden Tablets für die Schule auswählen

Theoretisch haben die Schulen die Qual der Wahl mit Blick auf geeignete Tablets. Das Angebot ist breit. Praktisch gibt es aber gute Gründe für Microsoft Geräte. “Wir empfehlen das leistungsstarke Surface Pro 7 für Lehrkräfte und das Allround-Talent Surface Go 2 für die Schüler”, wirbt Rieck. “Die Hardware läuft mit Windows als Betriebssystem und den typischen Office Apps. Die meisten Anwender kennen diese Programme, was die Einarbeitung erleichtert”, erläutert der Experte. “Viele Schulen schrecken allerdings bei einem Markennamen wie Microsoft zurück, weil sie hohe Ausgaben befürchten. Sie entscheiden sich stattdessen für Open-Source Lösungen, die allerdings im Vergleich zu professionellen Anwendungen weniger stabil und leistungsstark sind”, weiß der Experte. Diese freiwillige Beschränkung auf weniger gute Hard- und Software ist jedoch eine falsche Prioritätensetzungen, ist Rieck überzeugt. “Als Microsoft Gold-Partner können wir über Surface4Education jeder Schule günstige Klassensätze an Tablets zur Verfügung stellen. Wir unterstützen mit Knowhow bei der Umsetzung eines technologisch pädagogischen Konzepts, auf dessen Grundlage Mittel aus dem DigitalPakt Schule zur Verfügung gestellt werden.”

Support für Tablets für die Schule

Neben wirtschaftlichen Fragen fürchten sich viele Schulen aber auch vor ganz praktischen Problemen. “Dies betrifft die Versorgung mit passender Unterrichtssoftware, die Einrichtung und Wartung der Geräte sowie die Schulung des Personals”, berichtet Rieck. Mit Surface4Education ist deshalb ein umfassender Support verbunden: “Wir beraten die Schule, welche Software besonders gut zu ihren spezifischen Anforderungen passt. Auf Wunsch spielen wir Software auf die Tablets auf und unterweisen die Lehrkräfte in der Handhabung. Zudem warten wir die Geräte und stehen für Fragen rund um die alltägliche Nutzung zur Verfügung. Schulen stehen vor großen Herausforderungen und fühlen sich oft alleingelassen. Wir möchten dies ändern”, betont Rieck.

Surface4Education bietet Hard- und Software zum mieten oder kaufen für Bildungseinrichtungen. Die moderne Technik von Microsoft und zahlreiche Zusatzleistungen bieten die ideale Grundlage für digitales Arbeiten, Online Unterricht und Klassenmanagement. Surface4Education unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Bildungseinrichtung und berät Sie im Hinblick auf Ihren Bedarf.

