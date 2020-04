Support-Gutschein: Jetzt Soforthilfe für Kult-Restaurant “Pasta Pasta” leisten

Luxus-Makler Marcel Remus bittet Mallorca-Fans, ihr Lieblings-Restaurant zu unterstützen

Cala Ratjada, 09.04.2020 – Bei strahlendem Sonnenschein und mit Blick aufs Meer leckere italienische Küche genießen: Dafür zieht es Mallorca-Urlauber schon seit 25 Jahren ins Pasta Pasta. Das Restaurant in bester Promenadenlage ist eine echte Institution in Cala Ratjada. Schon Generationen deutscher Urlauber haben sich hier Jahr für Jahr verwöhnen lassen. Doch jetzt steht das beliebte Restaurant des Hamburgers Janek Krause vor dem Aus.

“Seit dem 15. März geht hier absolut nichts mehr. Auf der Insel gilt wegen Corona eine strikte Ausgangssperre, die bereits bis 26. April verlängert wurde. Ich darf noch nicht einmal ins Restaurant, um dort nach dem Rechten zu sehen. Anders als in Deutschland gibt es hier keine Soforthilfe für Unternehmer und auch das Arbeitslosengeld für unsere Angestellten wurde bisher noch nicht gezahlt. Wir brauchen dringend die Unterstützung unserer Fans, um nach dieser Krise noch die Türen öffnen zu können”, so der Restaurantinhaber.

Nach dem Motto “Cala Ratjada ohne Pasta Pasta wäre wie Köln ohne Kölsch” ruft das Restaurant darum seine Stammgäste dazu auf, sich tatkräftig für den Erhalt des Kultlokals einzusetzen. Wer sich für die künftigen Sommer einen Sitzplatz auf der schönen Terrasse des Pasta Pasta sichern möchte, kann über https://pastapasta.geschenkgutscheine.io ab sofort Support-Gutscheine erwerben. Die Gutscheine gelten drei Jahre lang und können sowohl im Restaurant an der Hafenpromenade als auch im Pasta Pasta Casa Agulla eingelöst werden.

Prominente Unterstützung erhält das Pasta Pasta auch von Luxus-Makler Marcel Remus, bekannt aus zahlreichen VOX- und RTL-Sendungen. Er kennt die Sorgen der Restaurant-Betreiber aus erster Hand und fürchtet die Konsequenzen, die die Corona-Krise für die Insel haben wird.

“Die Gastronomen sind vom Tourismus abhängig und leben zu 100% vom Saisongeschäft. Über Winter wird investiert, um fürs nächste Jahr startklar zu sein. Da ist am Jahresanfang kaum noch ein Polster übrig. Durch den Shutdown ist der Großteil der Unternehmer in ihrer Existenz bedroht. Ich fürchte, dass viele Bars, Restaurants & Clubs, die bisher fest zum “Mallorca-Inventar” gehörten, nach der Krise nicht mehr da sein werden. Darum unterstützt jetzt mit einem Gutschein die Zukunft des Pasta Pasta!”, so Marcel Remus.

Weiterführende Informationen zum Pasta Pasta gibt es unter www.pastapasta.org Außerdem kann man den Neuigkeiten aus dem Restaurant auf Facebook: https://www.facebook.com/pastapastacalaratjada/ und Instagram: https://www.instagram.com/pastapastacalaratjada/ folgen.

Firmenkontakt

Pasta Pasta

Janek Krause

Avenida America 3

07590 Cala Ratjada

n.a.

info@pastapasta.org

https://pastapasta.geschenkgutscheine.io

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

+49 171 7882742

piontek@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Janek Krause