Supermarkt Makler Holger Ballwanz Immobilien: Makler für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Als spezialisierter Supermarkt Makler agiert Holger Ballwanz Immobilien im Investmentmarkt für Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.supermarkt-immobilien.com)

Das Unternehmen bietet als erfahrener Makler für Supermarkt Immobilien professionelle Dienstleistungen für den Ankauf, Verkauf und die diskrete Off-Market-Vermittlung von Supermarkt Immobilien und zählt zu den etablierten Ansprechpartnern im deutschsprachigen Raum.

Supermarkt Makler mit klarer Spezialisierung

Als Makler für Supermarkt Immobilien konzentriert sich Holger Ballwanz Immobilien auf Handelsimmobilien im Lebensmitteleinzelhandel. Diese Spezialisierung ermöglicht eine tiefgehende Marktkenntnis, präzise Bewertungen und eine zielgerichtete Transaktionsbegleitung.

Der Supermarkt Makler unterstützt Kunden und Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette:

– Ankauf von Supermarkt Immobilien für Investoren und Eigennutzer

– Verkauf mit direktem Zugang zu qualifizierten Käufern

– Diskrete Off-Market-Vermittlung ohne öffentliche Vermarktung

Off-Market-Kompetenz als Wettbewerbsvorteil

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor als Makler für Supermarkt Immobilien ist die hohe Off-Market-Quote. Viele Transaktionen werden bewusst außerhalb öffentlicher Plattformen realisiert. Der Supermarkt Makler ermöglicht dadurch:

– Absolute Diskretion ohne öffentliche Sichtbarkeit

– Gezielte Ansprache bonitätsstarker Investoren

– Schnelle Entscheidungswege auf Entscheiderebene

– Überdurchschnittliche Abschlussquoten

Starkes Netzwerk für Supermarkt Immobilien

In enger Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG agiert Holger Ballwanz Immobilien sowohl als Supermarkt Makler als auch als Investor für Supermarkt Immobilien. Diese Kombination schafft einen entscheidenden Mehrwert: Marktverständnis aus erster Hand, realistische Preisfindung und strukturierte Transaktionsprozesse.

Der Fokus liegt auf nachhaltigen und stabilen Supermarkt Immobilien mit langfristigen Mietverträgen und bonitätsstarken Betreibern aus dem Lebensmitteleinzelhandel.

Zielgruppen des Supermarkt Maklers

Als erfahrener Makler für Supermarkt Immobilien richtet sich Holger Ballwanz Immobilien an:

– Eigentümer von Supermarkt Immobilien

– Institutionelle und private Investoren

– Handelsunternehmen und Betreiber

– Family Offices und internationale Käufer

Markt für Supermarkt Immobilien

Supermarkt Immobilien gelten als besonders krisenresistente Assetklasse. Der spezialisierte Supermarkt Makler beobachtet eine steigende Nachfrage nach Objekten mit stabilen Cashflows und langfristigen Mietstrukturen – insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Kontakt zum Supermarkt Makler Holger Ballwanz Immobilien: Makler für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Supermarkt Makler und Makler für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen steht für professionelle Beratung, diskrete Off-Market-Vermittlung und nachhaltige Investmentstrategien im Bereich Supermarkt Immobilien.

Eigentümer und Investoren, die einen erfahrenen Supermarkt Makler und Makler für Supermarkt Immobilien suchen, können sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien wenden.

www.supermarkt-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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