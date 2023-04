Superfood: Ökologische und soziale Nachteile

VERBRAUCHER INITIATIVE rät zu regionalen Alternativen

25.04.2023. Avocados und Quinoa gehören zu beliebten Superfoods aus fernen Ländern. Doch eine starke Nachfrage hierzulande fördert massive Umwelt- und Ernährungsprobleme in den Erzeugerländern. Hinzu kommt die Umweltbelastung durch weite Transportwege. Daher rät die VERBRAUCHER INITIATIVE, europäische und deutsche Alternativen zu wählen.

Die hohe Nachfrage nach Avocados und anderem Superfood in den Industrieländern führt dazu, dass der Anbau in den Erzeugerländern zunehmend ausgeweitet wird. Um große Anbauflächen beispielsweise in Südamerika zu schaffen, werden Natur, Umwelt und Lebensgrundlagen vernichtet. Die riesigen Monokulturen gehen mit einem hohen Pestizideinsatz und einem großen Wasserverbrauch einher. Für die einheimische Bevölkerung bleibt nicht genügend Wasser übrig, um ihren Bedarf zu decken und ihre Felder zu versorgen. Die Massenproduktion mit günstigeren Preisen zerstört zudem die lokalen Märkte.

„Avocados punkten durch einen hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren, vor allem an Ölsäure. Als Alternativen bieten sich Walnüsse oder Oliven an, die davon ebenfalls reichlich enthalten“, rät Alexandra Borchard-Becker von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Die Walnüsse stammen beispielsweise aus deutschem Anbau, Frankreich oder Moldawien. Sie sind zudem reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Oliven werden u a. in Italien, Spanien oder Griechenland kultiviert.

Bei Pseudogetreidearten wie Quinoa oder Amaranth treibt die wachsende Nachfrage die Preise in die Höhe, leider auch in den Anbaugebieten. Dort sind sie jedoch wichtige Grundnahrungsmittel und stellen die Energie- und Eiweißversorgung der einheimischen Bevölkerung sicher. Steigen die Preise stark an, werden die Lebensmittel für die ärmeren Schichten unerschwinglich.

Wer nicht auf glutenfreie Lebensmittel angewiesen ist, sollte weit gereiste Arten seltener verzehren. „Hirse und Buchweizen aus Europa sind ebenfalls glutenfrei. Außerdem sind Quinoa und Amaranth inzwischen ebenfalls aus europäischem Anbau erhältlich“, so Alexandra Borchard-Becker. Wird Gluten vertragen, bietet sich die ganze Vielfalt der einheimischen Getreidearten an.

Mehr über exotisches Superfoods, Wirkversprechen und möglichen Nutzen sowie Informationen zu regionalen oder europäischen Pendants hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem neuen Themenheft „Superfood“ zusammengestellt. Die Broschüre kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt oder heruntergeladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Berliner Allee 105

13088 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.