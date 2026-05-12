Superace stellt IvyCraft vor und definiert eine neue Kategorie des AI Creation Workspace

Superace präsentiert mit IvyCraft einen webbasierten AI Creation Workspace, der Recherche, Verständnis und Content-Erstellung in einer zentralen Plattform vereint.

Superace Software Technologies Co., Ltd. hat heute offiziell IvyCraft vorgestellt und positioniert das Produkt als eine neue Kategorie von KI-Software, die über reine Zusammenfassungen und punktuelle Content-Generierung hinausgeht.

IvyCraft basiert auf einem grundlegenden Wandel der modernen Wissensarbeit: weg von fragmentierten Tool-Landschaften hin zu einem einheitlichen Workflow, der Verstehen, Synthese und Ausdruck in einer einzigen Umgebung verbindet.

Vom Informationskonsum zur Content-Erstellung

In heutigen Arbeitsabläufen nutzen Knowledge Worker und Content Creator häufig mehrere voneinander getrennte Tools, um eine einzelne Aufgabe zu erledigen – etwa Lesen, Zusammenfassen, Gestalten und Formatieren auf unterschiedlichen Plattformen.

IvyCraft begegnet dieser Fragmentierung mit einem integrierten System, das es Nutzern ermöglicht:

-Dokumente, PDFs, Webseiten und Videos zu importieren

-Mit einer KI zu interagieren, die auf den bereitgestellten Quellen basiert

-Erkenntnisse sofort in verschiedene Content-Formate umzuwandeln

Zu den erzeugten Inhalten gehören editierbare Präsentationen, Infografiken, Podcasts, Videos, Comics und weitere teilbare Formate – alles innerhalb eines einzigen Workspaces erstellt.

Ein quellenbasiertes KI-Konzept

Im Zentrum von IvyCraft steht ein quellenbasiertes KI-System, das sicherstellt, dass alle Ausgaben direkt aus den vom Nutzer bereitgestellten Materialien abgeleitet werden.

Jede Antwort und jedes generierte Ergebnis ist bis zu seinen ursprünglichen Quellen nachvollziehbar, was Transparenz, kontextuelle Genauigkeit und Verlässlichkeit in der KI-gestützten Erstellung stärkt.

Dieser Ansatz ermöglicht einen durchgängigen Workflow von Rohmaterial bis zum fertigen Inhalt, ohne den Bezug zum ursprünglichen Kontext zu verlieren.

Entwickelt für moderne Wissensarbeit

IvyCraft richtet sich an wissensgetriebene Fachkräfte, darunter Lehrkräfte, Content Creator, Berater, Forscher und Teams, die regelmäßig komplexe Informationen in strukturierte Ergebnisse umwandeln.

Durch die Integration von Verständnis und Erstellung in einem einzigen Workspace reduziert IvyCraft die Notwendigkeit für mehrere Tools und fragmentierte Prozesse und ermöglicht es Nutzern, sich auf Erkenntnisse und Kommunikation statt auf operative Hürden zu konzentrieren.

Über IvyCraft

IvyCraft ist ein AI Creation Workspace, entwickelt von der Superace Software Technologies Co., Ltd., mit dem Ziel, die Transformation von Informationen in strukturierte, multi-formatige Inhalte neu zu definieren.

Die Plattform ist derzeit im Web verfügbar.

Weitere Informationen unter https://ivycraft.ai/

Superace Software Technology Co., Ltd. ist ein Start-up, das Software zur PDF-Konvertierung und -Bearbeitung entwickelt. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist UPDF, das nun für Windows, Mac, iOS und Android verfügbar ist. Das Team von Superace verfolgt das Ziel, die Effizienz der Nutzererfahrung zu maximieren, indem es eine ansprechende Benutzeroberfläche gestaltet, die die Anwender zufriedenstellt. Sie sind sich der Bedeutung bewusst, wie eine schöne und intuitive Anwendung die Nutzererfahrung beeinflusst, und setzen daher alles daran, das Design so zu gestalten, dass die PDF-Editor-Software sich deutlich von den traditionellen Programmen unterscheidet, die man bisher kennt.

Kontakt

Superace Software Technology Co., Ltd.

Stacy Wang

Bao’an Road, Anting Town, Jiading 4997

201805 Shanghai

18485545383



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