Super, Papa – Tim Stoll und sein Weg zum Vollblutvater in Buchform

„Super, Papa“, heißt das neue Buch von Superpapa-Coach Tim Stoll. In kompakter, hilfreicher und kreativer Form hat der Autor seinen eigenen Weg hin zum Superpapa beschrieben, gibt Tipps und regt die Lesenden zu eigenen Gedanken an. In seinem Buch stellt Tim Stoll einfache, aber effektive Übungen vor, die einen Stärken und Werte sowie Ziele vor Augen führen. „Super, Papa“ ist Ratgeber und Autobiografie eines Mannes, dem man beim Lesen anmerkt, wie sehr er das Leben als Vater genießt und dennoch beruflich erfolgreich ist. Über einige Auszüge aus seinem Buch, spricht Tim Stoll nun auch in seinem brandaktuellen Podcast Superpapa an.

Superpapa-Coaching in Schriftform

Beruf, Familie und Hobby, all die Anforderungen, die sich daraus ergeben, unter einen Hut zu bringen, das wünschen sich viele Männer. Tim Stoll, Superpapa-Coach mit Wurzeln im Schwarzwald, hat ein eigenes Coaching-Programm entwickelt, mit dem er zeigen möchte, wie man zu einem Superpapa werden kann. Dadurch wird es zu einer Ergänzung dessen, was er Männern mitgeben möchte, die sich mehr Balance zwischen Karriere, Familie und Freizeit wünschen.

Das Buch zeichnet die Schritte nach, die Tim Stoll in seinem Coaching mit den Teilnehmern geht. Es werden die wichtigsten Lebensbereiche, Beruf und Familie, aber auch Gesundheit, Ernährung und Sport bzw. Hobbys betrachtet. Tim Stoll zeigt auf, wie eminent wichtig die Erkenntnis ist, dass man als Vater immer mehrere Rollen gleichzeitig innehat und dass sich Balance nur einstellt, wenn man sämtliche Lebensbereiche in positiver Weise im Griff hat.

Ein wichtiges Thema sind Routinen, die einem helfen können, den Tag zu strukturieren. Wie gut und praktikabel solche selbst erdachten Routinen letztlich sind, zeigt sich laut Autor in dem Moment, wo etwas nicht so läuft, wie geplant. Außerdem stellt Tim Stoll in seinem Buch klar, dass die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen sind. Das gelingt nach seiner Auffassung am besten durch die Priorisierung von Aufgaben. In „Super, Papa“ beleuchtet der Coach auch Themenfelder wie Natur, Urlaub, Lernen und Kommunikation, immer bezogen auf das Verhältnis zwischen Vater, Partner/-in und Nachwuchs.

Neue Arbeitsplatzkonzepte als Chance und Herausforderung

Tim Stoll thematisiert in seinem Buch auch neue Arbeitsplatzmodelle wie das Homeoffice und zeigt, inwiefern das Arbeiten vom heimischen Büro Chance und Herausforderung zugleich sein kann. Möchte man der Corona-Pandemie irgendetwas Positives abgewinnen, ist es wohl die Möglichkeit, durch Homeoffice intensiver am Familienleben teilnehmen zu können. Es kann zwar während eines beruflichen Video-Calls eine Herausforderung sein, den Nachwuchs um sich zu haben, aber durch das Arbeiten von zuhause hat man die Chance, mit der Familie zu Mittag zu essen, in der Pause mit den Kindern zu spielen und immer zur Stelle zu sein.

Tim Stoll geht es nicht nur darum, Inhalte zu vermitteln. Er nimmt sich Zeit, um auf konkrete Fragen seiner Coaching-Klienten einzugehen. Viele seiner Klienten sind zwar erfolgreich im Job, aber unzufrieden mit ihrer Lebenssituation. Dafür kann die ungewohnte Rolle als Papa verantwortlich sein oder auch nicht verwirklichte Träume. Daher beleuchtet Tim Stoll in seinem Videokurs alle Aspekte des Klienten-Lebens. Sein Buch „Super, Papa“ gibt Einblick in seine Arbeitsweise.

Zum brandaktuellen Podcast Superpapa: https://superpapa.podigee.io/

Zur Webseite: https://tim-stoll.de/

