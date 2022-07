Sumsub ist der erste regulierte Compliance-as-a-Service-Anbieter

Sumsub, ein globaler Anbieter von Identitätsprüfungssoftware, bietet Compliance-as-a-Service für regulierte Unternehmen an, um ihnen dabei zu helfen, die KYC/AML-Vorschriften vollständig einzuhalten.

Berlin, 4. Juli 2022 – Sumsub, ein Technologieunternehmen, das ein umfassendes technisches und rechtliches Toolkit zur Abdeckung der KYC/KYB- und AML-Anforderungen anbietet, ist der erste regulierte Compliance-as-a-Service-Anbieter für globale Unternehmen geworden. Jetzt können Unternehmen ihre Compliance- und Verifizierungsfragen an Sumsub delegieren und sich ganz auf ihre Kerngeschäftsziele konzentrieren.

Unterstützt von seinem leistungsstarken internen Expertenteam ist Sumsub ein bewährter Marktführer in den Bereichen Identitätsprüfung, KYC/KYB- und AML-Compliance und hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, Benutzer erfolgreich zu verifizieren und Vorschriften einzuhalten. Heute wird diese Führungsposition mit der Einführung von Compliance-as-a-Service, das an die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Kunden angepasst werden kann, erneut unter Beweis gestellt.

Unternehmen können von diesem Service auf zwei Arten profitieren. Erstens bietet Sumsub Beratungsunterstützung an, was bedeutet, dass unsere Compliance-Experten bei der Ausarbeitung von AML-Richtlinien behilflich sind, zu regulatorischen Besonderheiten beraten und praktische Ratschläge zum Aufbau von Benutzerverifizierungsprozessen auf vollständig konforme und effiziente Weise geben.

Zweitens können Kunden ihre Compliance-Aufgaben an Sumsub auslagern und die Vorteile der KI-gestützten Betrugsbekämpfungssoftware und der angebotenen Vollzeit-Compliance-Unterstützung voll ausschöpfen. Dies bedeutet, dass die internen Compliance-Beauftragten und AML-Analysten von Sumsub die KYC-bezogenen Aufgaben des Kunden übernehmen – Überprüfung sensibler oder komplexer Fälle, Untersuchung der Compliance-Vorschriften in verschiedenen Regionen, Überwachung der Onboarding-Prozesse von Benutzern, Behandlung verdächtiger Transaktionen usw.

„Mit Compliance-as-a-Service von Sumsub können Unternehmen kompetente Beratungsunterstützung erhalten, wo immer sie sie benötigen, oder sie können sich voll und ganz auf unser Team von Compliance-Beauftragten verlassen und ihre verifizierungsbezogenen Projekte und Prozesse auslagern. Regulierte Unternehmen werden mehrere Vorteile aus einer solchen Zusammenarbeit ziehen, da die Experten von Sumsub bereit sind, die Arbeit zu erledigen – diese KYC/AML-Aufgaben in Übereinstimmung mit spezifischen Bedürfnissen und geltenden Vorschriften zu erledigen. Die rechtzeitige Lösung von Compliance-Problemen hilft Unternehmen, Kosten zu minimieren, Personalressourcen zu schonen und Millionen an potenziellen Bußgeldern von Aufsichtsbehörden einzusparen“, erklärt Tony Petrov, Chief Legal Officer.

Über Sumsub

Sumsub ist ein internationales Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Online-Kunden einzubinden und die AML/KYC/KYB-Vorschriften mit KI-gesteuerten Identitätsprüfungstools einzuhalten. Es verwendet forensische Betrugsbekämpfungssoftware, um die Identitätsprüfung für Kunden schnell, sicher und transparent zu machen.

Das Geschäftsmodell von Sumsub basiert auf der Anpassung von Verifizierungs- und Identifizierungsdiensten an globale Compliance-Anforderungen. Dank eines starken internen Compliance-Teams hat sich Sumsub zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor entwickelt und hilft Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in über 220 Ländern und Gebieten. Die Methodik des Unternehmens folgt den FATF-Empfehlungen – dem internationalen Standard für AML/CTF-Regeln. Sumsub ist als ASP von CySec lizenziert.

Sumsub bietet eine anpassbare All-in-One-Lösung, die Benutzer unabhängig von ihrer Sprache oder ihrem Standort verifiziert und Unternehmen dabei unterstützt, schneller auf internationale Märkte zu skalieren und globale Compliance-Anforderungen effizienter einzuhalten. Die Plattform ist einfach anpassbar und bietet eine breite Palette von Lösungen, von der vollautomatischen Identitätsprüfung bis hin zur agentengestützten Prüfung.

Sumsub hilft Unternehmen, einen risikobasierten Ansatz zu implementieren und sowohl globale als auch lokale regulatorische Anforderungen (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS) zu erfüllen. Alle Daten werden auf Amazon-Servern in der EU gespeichert.

Sumsub provides an all-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/AML needs. It is a single powerful platform to convert more customers, speed up verification, reduce costs and fight digital fraud

