„Summer of Steam“: Authentisches Flair auf einer Fahrt in Virginias historischer Dampflok genießen

Diesen Sommer lädt die Virginia Scenic Railway im Rahmen des „Summer of Steam“ dazu ein, die Besonderheit einer Fahrt mit der berühmten Norfolk & Western Class J 611 Dampflokomotive zu erleben. Die 611 verkehrt auf Virginias geschichtsträchtigen Hauptstrecken. Jeder Ausflug bietet ein unvergessliches Erlebnis, dauert etwa 1,5 Stunden und führt durch die abwechslungsreiche Berglandschaft zwischen den Blue Ridge Mountains und dem Shenandoahtal. Auf den rund 60 Kilometer langen Routen lassen sich die Fahrgäste in das goldene Zeitalter des amerikanischen Eisenbahnverkehrs zurückversetzen.

Die ikonische Dampflok startet zwischen dem 12. und 26. Juni 2026 im historischen Staunton, circa 250 Kilometer südwestlich von Washington, DC. Eingebettet zwischen den Blue Ridge Mountains im Osten und den Allegheny Mountains im Westen begeistert Staunton mit Kleinstadtcharme sowie idyllischer Bergluft. In den darauffolgenden zwei Wochen, zwischen dem 26. Juni und dem 5. Juli 2026, werden Fahrten vom knapp 110 Kilometer östlich gelegenen Louisa angeboten. Das Städtchen ist geprägt von typisch amerikanisch-ländlichem Charme, Farmhäusern sowie einer romantischen Atmosphäre. Zum „Summer of Steam“ gehören auch zwei Sonderfahrten, jeweils eine von Staunton am 22. Juni 2026 und eine von Louisa am 5. Juli 2026. Beide umfassen eine längere Route und bieten den Gästen auf dem achtstündigen Ausflug die Möglichkeit, ihre Mittagspause jeweils im charmanten Gordonsville oder in Staunton zu verbringen, bevor es wieder auf den Rückweg geht.

Virginias Dampflok-Ikone

Die Norfolk & Western Class J 611, 1950 in Virginia gebaut, ist die offizielle Lok des Bundesstaates. Sie gilt als Inbegriff der Lokomotivtechnik sowie amerikanischer Ingenieurskunst und ist das einzige erhaltene Exemplar der sogenannten J-Klasse. Sie konnte Personenzüge mit dauerhaft hoher Geschwindigkeit über die Blue Ridge Mountains im Westen Virginias ziehen und wurde in ihren letzten Dienstjahren auch zum Transport von Gütern eingesetzt. Gleichzeitig ist sie als Schönheit konzipiert – und das sieht man nach wie vor. 1952 beförderte sie den späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten Dwight D. Eisenhower über die Appalachen. Heute ist sie ein Symbol technischer Innovation und industrieller Stärke. Mit einer Höhe von über fünf Metern und einem Gewicht von mehr als 490 Tonnen ist die 611 eine beeindruckende Maschine.

„Dies ist ein Meilenstein für die Norfolk & Western Class J 611“ sagt Mendy Flynn, Geschäftsführerin des Virginia Museum of Transportation, „Zum ersten Mal seit vielen Jahren bringen wir wieder Dampflokomotiven auf der Hauptstrecke in einen neuen Teil Virginias und geben einer neuen Generation die Möglichkeit, dieses lebendige Stück Geschichte zu sehen, zu hören und zu erleben.“

Die Fahrgäste können von bequemen Sitzplätzen in der Touristenklasse bis hin zur spektakulären Dome Class mit Glaskuppel aus verschiedenen Sitzplatzoptionen wählen. Genauere Informationen zu Fahrplan, Preisen und Streckenbeschreibungen finden sich auf der offiziellen Seite der Virginia Scenic Railway.

Neben den Sommerangeboten bietet Viriginia Scenic Railway ganzjährig Themenfahrten wie ein „Mord und Dinner Theater“, Weinproben und Bierverkostungen sowie Fahrten inklusive Sonntagsbrunch an; jede Fahrt mit besonderem und altmodischem Flair in einer Dampflok. Darüber hinaus bietet das Virginia Museum of Transportation in Roanoke als offizielles Verkehrsmuseum des Commonwealth Virginia spannende Einblicke in die größte Lokomotivsammlung der Mittelatlantikregion.

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf dem deutschsprachigen Facebook-Kanal www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

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Bildquelle: Virginia Scenic Railway – Kate Simon Photography