Sula Lockl übernimmt die Geschäftsführung des VCI Hessen

Wechsel an der Spitze

Der Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) Hessen gibt bekannt, dass Sula Lockl zum 1. November die Geschäftsführung übernommen hat. In dieser Funktion folgt sie auf Gregor Disson, der Ende Oktober in den Ruhestand gegangen ist. Sula Lockl bringt eine breite Berufserfahrung aus über zwei Jahrzehnten in der Pharma- und Gesundheitsindustrie sowie in der Verbandspolitik mit.

Sula Lockl ist seit Februar 2012 beim VCI Hessen tätig und bekleidete ab 2016 die Position der stellvertretenden Geschäftsführerin sowie der Pressesprecherin. In dieser Rolle erweiterte sie ihren Aufgabenbereich Gesundheitspolitik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit um zentrale wirtschafts- und industriepolitische Themen. Parallel dazu engagiert sie sich im Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) für den Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, wo sie als stellvertretende Geschäftsführerin knapp 50 Unternehmen aus Pharmaindustrie und Medizintechnik repräsentiert. Zusätzlich führt sie den Fonds der Arzneimittelfirmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e. V., der innovative Projekte in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung initiiert und fördert.

Vor ihrer Tätigkeit im VCI Hessen war Sula Lockl zunächst Head of Business Development und später geschäftsführende Gesellschafterin des mittelständischen Pharmaunternehmens Hormosan Pharma. Die Rolle der Geschäftsführerin bekleidete Sula Lockl noch bis 2010 nach der Integration des Unternehmens in den indischen Pharmakonzern Lupin. In dieser Zeit konnte sie umfassende Erfahrung in der Unternehmensführung und internationalen Geschäftsentwicklung sammeln.

Der VCI Hessen vertritt die Interessen von rund 290 Mitgliedsunternehmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Hessen, die 2023 mit etwa 57.000 Beschäftigten einen Umsatz von 31,7 Milliarden Euro erzielte. Neben seiner landespolitischen Aufgabe unterstützt der VCI Hessen die Bezirksgruppe Rhein-Main des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V. (VdL) sowie seit Mitte des Jahres den Landesverband Mitte von Pharma Deutschland e. V.

Mit ihrem vielseitigen Hintergrund und ihren strategischen Fähigkeiten wird Sula Lockl die wirtschafts- und industriepolitischen Interessen des VCI Hessen als Stimme der Branche gegenüber politischen Entscheidungsträgern, Behörden, Wissenschaftseinrichtungen und Gesellschaft vertreten – mit dem Ziel, die Zukunft der hessischen Chemie- und Pharmaindustrie nachhaltig zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vci.de/hessen

Der VCI Hessen ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung für rund 290 Mitgliedsfirmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Hessen. Diese setzten im Jahr 2023 in Hessen 31,7 Milliarden Euro um und beschäftigten an ihren hessischen Standorten rund 57.000 Mitarbeitende. Eingebunden in das VCI-Netzwerk auf Bundesebene und in Brüssel steht der Landesverband im ständigen Dialog mit Politik, Behörden, anderen Wirtschaftsbereichen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und Schulen. Sitz des VCI Hessen ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen finden Sie unter www.vci.de/hessen

Firmenkontakt

Verband der Chemischen Industrie e.V. Landesverband Hessen (VCI Hessen)

Sula Lockl

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 / 2556 – 1430



https://www.vci.de/hessen

Pressekontakt

Bonitomedia GmbH

Florian Ziem

Karlstraße 34

64283 Darmstadt

+49 (0)6151 / 15950-0

+49 (0)6151 / 15950-29



http://www.bonitomedia.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.