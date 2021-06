Sukadev Volker Bretz gibt Charity Yogastunde für Indien

Start: 01.06.2021 09:00 Uhr

End: 01.06.2021 10:30 Uhr

Entry: free

Sukadev Volker Bretz, der Gründer und Leiter Yoga Vidyas, wird am 6. Juni 2021 von 9:00 Uhr bis 10.30 Uhr eine Charity-Yogastunde über Zoom anleiten. Die Erlöse werden an das indische Brahma Vidya-Hilfswerk gespendet. Unter dem Motto “Hoffnung & Verbundenheit” wird er Teilnehmer*innen aller Levels zu einer besonderen Erfahrung des Eins-Seins mit sich selbst und der Einheit mit anderen führen.

“Die aktuelle Corona-Situation beeinträchtigt die ganze Welt in erheblichem Maße. Besonders Indien, das Ursprungsland des Yoga, hat mit der Pandemie aktuell sehr zu kämpfen”, beschreibt Sukadev Bretz seine Motivation. “Mit den Erlösen möchten wir einen kleinen Beitrag leisten für diejenigen, die in der Krise besonders leiden: Kinder. Es geht darum, ihnen ein liebevolleres zu Hause zu ermöglichen und etwas Freude ins das Leben von Notleidenden zu bringen.” Sukadev Bretz weiter: “Wir wissen, dass dieser Beitrag nur ein symbolischer sein kann. Aber jede Hilfe, jede Unterstützung zählt. Deshalb hoffen wir sehr auf eine rege Teilnahme.”

Das Brahma Vidya-Hilfswerk unterstützt seit über 15 Jahren Menschen in Indien. Die Spenden fließen an besondere Projekte der medizinischen Versorgung, Bildung und Wohltätigkeit. Mit den Geldern werden Schulen gebaut, Kinderheime und Waisenhäuser besser ausgestattet, Einrichtungen für unheilbar Erkrankte unterstützt und Medical Camps an Orten großer Armut errichtet. Finanzielle Unterstützung erhalten auch indische Krankenhäuser, die Menschen in strukturell schwachen Regionen eine medizinische Versorgung ermöglichen. Die Spendengelder, die durch die Charity Yogastunde generiert werden, kommen insbesondere dem “Ganga Prehm Hospital” zugute.

Jede*r Interessierte kann nach Anmeldung unter rezeption@yoga-vidya.de an der Online-Yogastunde teilnehmen. Benötigt wird eine stabile Internetverbindung über Computer mit Kamera, Tablet oder Smartphone sowie eine Yogamatte und bei Bedarf ein Meditationskissen.

Spenden können auch direkt an das Brahma Vidya-Hilfswerk gerichtet werden unter: https://www.yoga-vidya.de/brahma-vidya-hilfswerk-ev/

Auf Anfrage wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

Anmeldung: per Tel.: 05234 – 870, per E-Mail an rezeption@yoga-vidya.de oder online unter: https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/charity-yogastunde-yoga-fuer-indien-online-l210606-12/

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

