Sukadev Bretz trifft Chief Minister aus Indien in Davos

Yoga Vidya im Gespräch mit Dr. Mohan Yadav während des Weltwirtschaftsforums

Am Rande des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) in Davos hat Dr. Mohan Yadav, Chief Minister des indischen Bundesstaates Madhya Pradesh, den deutschen Yoga-Pionier Sukadev Bretz (Yoga Vidya e.V.) zu einem persönlichen Austausch empfangen. Anlass war es, über mögliche Kooperationen zwischen Indien und Deutschland zu sprechen.

Sukadev Bretz ist Gründer und spiritueller Leiter von Yoga Vidya sowie Mitglied des Global Boards der internationalen Initiative United Consciousness. United Consciousness ist eine internationale Organisation mit Sitz Indien, die sich der Verbindung von spiritueller Weisheit und globaler Verantwortung jenseits von Religionsgrenzen widmet.

Dr. Mohan Yadav (BJP) praktiziert selbst Yoga und setzt sich in seiner politischen Arbeit für die Förderung von Yoga als kulturelles Erbe, ganzheitlicher Gesundheit und geistigem Wohlbefinden in der Gesellschaft ein. Madhya Pradesh liegt in Zentralindien und zählt mit rund 89 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu den bevölkerungsreichsten Bundesstaaten des Landes.

Deutsche Bhagavad-Gita-Kommentierung von Sukadev Bretz als Gastgeschenk

Im Rahmen des Treffens brachte Dr. Mohan Yadav seine persönliche Anerkennung und seinen Dank für das langjährige Wirken von Sukadev Bretz zum Ausdruck – insbesondere für dessen Beitrag zur Verbreitung von Yoga in Deutschland und auf internationaler Ebene. Als Zeichen der Wertschätzung legte der Gesprächspartner traditionell Schals um, eine in Indien übliche Geste der Ehrerbietung. Sukadev Bretz überreichte Dr. Mohan Yadav ein Exemplar seiner eigenen deutschen Kommentierung der Bhagavad Gita, einer zentralen Schrift der indischen Philosophie. Die mehr als 2000 Jahre alte Schrift behandelt ethische und existenzielle Fragen menschlichen Handelns. Yadav, selbst ein ausgewiesener Kenner der Bhagavad Gita, zeigte sich erfreut über das Geschenk.

Indiens zweitgrößter Bundesstaat interessiert an Kooperation

Das Gespräch befasste sich mit möglichen Kooperationsformaten auf internationaler Ebene. Genannt wurden Forschungskooperationen, etwa zur Wirkung von Yoga und Meditation, Bildungs- und Austauschprogramme zwischen Universitäten und Yoga Vidya sowie internationale Fachkonferenzen und Dialogformate zwischen indischen Institutionen, United Consciousness und Yoga Vidya.

Yoga Vidya auf dem World Economic Forum 2026

Die Präsenz von United Consciousness und Yoga Vidya im Umfeld des World Economic Forum 2026 verweist auf ein wachsendes Interesse, spirituelle und ethische Perspektiven in internationale Diskurse zu Wirtschaft, Gesellschaft und Zukunftsgestaltung einzubeziehen. Nach Einschätzung von Sukadev Bretz bot das Forum einen geeigneten Rahmen, um entsprechende Fragestellungen auch jenseits rein ökonomischer Themen zu thematisieren und in einen internationalen Austausch einzubringen.

„Das Treffen war für mich ein starkes Zeichen dafür, dass Yoga heute auch auf politischer Ebene als Beitrag zu innerer Stabilität und gesellschaftlichem Zusammenhalt wahrgenommen wird“, sagte Sukadev Bretz. „Das Gespräch hat deutlich gemacht, dass Interesse an einem vertieften internationalen Austausch im Bereich Yoga besteht.“

Yoga Vidya e. V. ist seit 30 Jahren eine als gemeinnütziger Verein organisierte Religionsgemeinschaft rund um Yoga und spirituelles Wachstum. In ihren Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu finden Interessierte an 365 Tagen im Jahr Zugang zu diesem jahrtausendealten Erfahrungsschatz.

Kontakt

Yoga Vidya

Prashanti Grubert

Yogaweg 1

32805 Horn-Bad Meinberg

05234-877-0



http://www.yoga-vidya.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.