SuitePad präsentiert SuitePad AI: Neuer Hotel Voice Assisstent für besserenIn-Room Gästeservice

SuitePad gibt den offiziellen Start von SuitePad AI, dem smarten In-Room Voice Assistenten, bekannt. Die vollständig integrierte, KI-gestützte Kommunikationslösung bringt Sprachinteraktion direkt ins Zentrum des Gästeerlebnisses im Hotelzimmer.

SuitePad AI, mit seinen Funktionen SuitePad AI Voice und SuitePad AI Chat, ist auf allen SuitePad Geräten verfügbar und ermöglicht es Gästen, ihre Fragen, beispielsweise „Wann gibt es Frühstück?“ oder „Kann ich einen Spa-Termin buchen?“, einfach per Sprachbefehl zu stellen und sofort eine Antwort zu erhalten. Durch die Automatisierung wiederkehrender Anfragen steigert SuitePad AI die Servicegeschwindigkeit und -qualität und entlastet gleichzeitig das Hotelpersonal.

So funktioniert es

SuitePad AI ist in das In-Room-Tablet integriert. Gäste können den Assistenten über einen Sprachbefehl oder ein Chatsymbol auf dem Startbildschirm aktivieren. Das System greift auf die gesamte SuitePad-Inhaltsumgebung des Hotels, Reiseinformationen sowie kontextbezogene Echtzeitdaten (z. B. Wetterinformationen) zurück, um präzise, markenkonforme Antworten zu liefern – ganz ohne App-Download, Warteschlangen oder Anrufe an der Rezeption.

Zentrale Funktionen

Sprachbasierte Interaktion für ein intuitives Gästeerlebnis

Hotelindividuelle Antworten auf Basis der vollständigen SuitePad-Inhalte, inkl. der FAQ-Informationen

Echtzeit-Antworten zu Services wie Check-out-Zeiten, Spa-Öffnungszeiten und weiteren Angeboten

PMS-Integration für personalisierte, kontextbezogene Antworten

Einbindung kontextbezogener Daten wie Wetterinformationen

Anpassbares Branding und Tonalität

Klare Datenschutzstandards: Das System ist nicht dauerhaft aktiv und zeichnet keine

Gespräche kontinuierlich auf. Sprachdaten werden entweder täglich gelöscht oder, bei

Integration in das PMS, ausschließlich für die Dauer des Aufenthalts gespeichert.

KI beantwortet ausschließlich hotelaufenhaltsrelevante Fragen und gibt keine

politischen oder themenfremden Auskünfte

Ergebnisse aus der Pilotphase

Während der Beta-Phase wurde SuitePad AI in über 30 Hotels in Europa getestet. Im Romy by

Amano erzielte der Hotel Voice Assistant eine 83 %ige Lösungsrate, wodurch der Großteil der

Gästeanfragen ohne Mitarbeitereinsatz bearbeitet werden konnte. Im Amano Grand Central

wurden über 1.700 Fragen automatisch beantwortet, was die Rezeption deutlich entlastete

und dem Team mehr Zeit für persönliche Gästebetreuung verschaffte.

Warum das wichtig ist

Sprachinteraktion entwickelt sich zunehmend zu einer der intuitivsten Möglichkeiten, um

Hotelinformationen und Services abzurufen. SuitePad AI beantwortet Standardanfragen sofort

und kann so Anrufe an der Rezeption um bis zu 80 – 90 % reduzieren. Routinemäßige Fragen

und Bestellungen werden direkt über das Tablet abgewickelt, wodurch nur komplexe Anliegen

vom Personal bearbeitet werden müssen. Gäste erhalten so schneller Antworten und genießen

einen Service, der ihrem Alltag mit digitalen Sprachassistenten entspricht.

„Beim Design von SuitePad AI ging es um mehr als nur die Integration eines Sprachmodells. Wir haben ein System entwickelt, das den Hotelkontext in großem Umfang versteht. Jede Antwort basiert auf hotelindividuellen Daten, kombiniert mit einer intelligenten Prompt-Architektur und einer Relevanzbewertung, damit Gäste präzise, markenkonforme und zeitnahe Informationen erhalten. Es geht darum, Reibungspunkte zu eliminieren: Gäste müssen nicht mehr warten, und Mitarbeitende können sich auf die Anliegen konzentrieren, die wirklich zählen“ , erklärt Paul Spieker, Head of Engineering bei SuitePad.

Mit dem Launch von SuitePad AI erweitert SuitePad sein KI-Angebot, um Hotels dabei zu

unterstützen, steigende Gästeerwartungen mit intelligenter, nahtloser Technologie zu erfüllen.

SuitePad ist der führende Anbieter von In-Room Tablets in der Hotellerie. Die prämierte Lösung vereint digitale Gästemappe, Buchungstool, Hoteltelefon, Fernbedienung und weitere Funktionen in einem einzigen Gerät. Über 1.000 Kunden weltweit, von renommierten Hotelketten bis hin zu unabhängigen Boutique-Hotels, nutzen SuitePad, um die Gästekommunikation zu verbessern, höhere Umsätze zu generieren und Prozesse zu optimieren. Im Januar 2025 wurde das Unternehmen mit Sitz in Berlin zum sechsten Mal in Folge mit dem HotelTechAward „Best Guest Room Tablet“ ausgezeichnet.

Bildquelle: SuitePad