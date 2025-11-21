Südkoreanisches Logistik-Climate-Tech-Startup GLEC gewinnt CES Innovation Awards® 2026

Das südkoreanische Logistik-Tech-Startup GLEC Inc. (Green Logistics Emission Calculator, CEO Eunwoo Kim und Deokho Kang) hat die Auszeichnung „CES Innovation Awards® 2026“ erhalten und treibt damit den Markteintritt in Europa weiter voran.

GLEC gab am 6. bekannt, dass das Produkt „GLEC AI Tachograph (DTG)“ in der Kategorie „Supply & Logistics“ als „Honoree“ ausgezeichnet wurde. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten KI-gestützten digitalen Tachographen, der ein Large Language Model (LLM) mit 20 Milliarden Parametern auf einem Fahrzeuggerät integriert.

Lösung zur Unterstützung der EU-CBAM-Compliance

Die zentrale Wettbewerbsstärke von GLEC ist eine multimodale Plattform, die CO?-Emissionen sämtlicher Transportmittel – See, Luft, Schiene und Straße – integriert erfasst. Die „GLEC API Console“ misst gemäß der internationalen ISO-14083-Methodik die CO?-Emissionen über den gesamten Door-to-Door-Transportweg hinweg und erstellt automatisch Berichte, die den Vorgaben verschiedener Länder – darunter EU, USA und Südkorea – entsprechen.

Dabei handelt es sich um eine wesentliche Lösung zur Vorbereitung auf den EU-Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), der ab 2026 umfassend in Kraft tritt. CBAM verpflichtet zur Einreichung der CO?-Emissionen des gesamten Transportprozesses für Produkte, die in die EU importiert werden.

Marktoffensive in Deutschland und Europa

Eunwoo Kim, Managing Director of Operations, erklärte: „Europa ist der Markt mit den strengsten CO?-Regularien und einer hohen Bereitschaft der Logistikunternehmen, neue Technologien zu implementieren. Auf der CES 2026 in Las Vegas im kommenden Januar werden wir gezielte Meetings mit führenden europäischen Speditions- und Logistikunternehmen durchführen.“

Deokho Kang, Managing Director Technology, sagte: „Europäische Logistikunternehmen haben Schwierigkeiten, CO?-Daten für den Landtransport auf der Asien–Europa-Route zu erfassen. Unsere Lösung misst automatisch – gemäß internationalen Standards – die Emissionen sämtlicher Transportsegmente, einschließlich Schiff, Bahn und Lkw, für Containertransporte von Busan oder Incheon bis nach Hamburg.“

Das Unternehmen plant den Markteintritt schwerpunktmäßig in wichtigen Hafenstädten wie Hamburg (Deutschland), Rotterdam (Niederlande) und Antwerpen (Belgien) und verfolgt das Ziel, bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 lokale europäische Partner zu gewinnen.

GLEC Inc. ist ein Logistiktechnologie-Unternehmen, das KI-basierte digitale Tachographen, eine API-basierte CO?-Berechnungsplattform (GLEC API Console) sowie ein cloudbasiertes System zur Verwaltung logistischer CO?-Bilanzierungen (GLEC LCAMS) entwickelt. Das Unternehmen misst die Emissionen sämtlicher Transportmittel – See, Luft, Schiene und Straße – gemäß der ISO-14083-Methodik und hat seinen Hauptsitz im Incheon Startup Park.

Die CES Innovation Awards® basieren auf den vom Teilnehmer eingereichten Beschreibungen. Die CTA überprüft nicht die Richtigkeit der eingereichten Inhalte und testet die eingereichten Produkte nicht selbst.