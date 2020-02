Stylische und hochwertige Schuhe in Übergrößen bei schuhplus

Qualität trifft auf Komfort und Design beim Schuh-XL-Händler

Wer etwas größere Füße als der Durchschnitt hat, findet in der Regel nur schwer Schuhe, die richtig passen und auch noch dem eigenen Geschmack entsprechen. Doch das muss nicht sein. Denn schuhplus hat sich auf den Verkauf von Schuhen in Übergrößen spezialisiert und sich in den letzten 16 Jahren zu Europas größtem Versandhaus für extragroßes Schuhwerk entwickelt. In dem umfangreichen Online Shop des Unternehmens werden sowohl Damen als auch Herren fündig und können sich hochwertige und zugleich stylische Schuhe für Freizeit, Beruf, besondere Anlässe und andere Gelegenheiten kaufen.

Qualität trifft auf Komfort und Design

schuhplus bietet sorgfältig ausgewählte Schuhe in Übergrößen von verschiedenen Marken. Neben einer erstklassigen Qualität überzeugen die zahlreichen Modelle mit einem hohen Tragekomfort sowie mit modischen Designs in diversen Stilrichtungen. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf einen guten Kundenservice. Bei Fragen und Problemen steht eine Hotline zur Verfügung. Zudem bietet schuhplus einen Blitzversand. Das bedeutet, dass die bestellten Schuhe in Übergrößen noch am gleichen Tag das Lager verlassen und so zeitnah beim Kunden eintreffen. Wer also kurzfristig ein Paar benötigt, ist bei schuhplus ebenfalls an der richtigen Adresse. Außerdem gibt es drei stationäre Ladengeschäfte, in denen die Kundinnen und Kunden die Schuhe sogar direkt vor Ort kaufen können.

Große Auswahl an Damenschuhen in Übergröße

Im Online Shop von schuhplus stehen Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 zur Verfügung. Dabei werden alle möglichen Stilrichtungen abgedeckt, sodass vom klassischen Businessschuh über elegante High Heels für festliche Anlässe bis hin zu sportiven und lässigen Schuhen alles vertreten ist. Außerdem bietet schuhplus geeignetes Schuhwerk für verschiedene Wetterlagen. Neben wasserdichten Gummistiefeln gibt es leichte Sandalen für den Sommerurlaub und warme Boots und Stiefel für Herbst und Winter zu entdecken. Ergänzt wird das Angebot durch passendes Zubehör, wie zum Beispiel Einlegesohlen in großen Größen und natürlich durch die notwendigen Pflegemittel für die Schuhe.

Das Angebot für Herren bei schuhplus

Auch die Männer können bei schuhplus aus einem riesigen Angebot an Schuhen in Übergröße wählen. Erhältlich sind Sneakers, Businessschuhe, Boots und viele andere Modelle in den Größen 46 bis 54. Die verschiedenen Schuhe bestehen aus hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel Leder, Textil oder Mesh und zeigen sich in diversen Farbgebungen. So gibt es beispielsweise sehr zeitlose Modelle in vielseitig kombinierbaren Farben, wie Schwarz, Braun und Grau, aber auch extravagante und topmoderne Schuhe in leuchtendem Türkis oder in cooler Schlangenlederoptik. Dank diesem umfangreichen Angebot findet hier fast jeder Mann ein Paar Schuhe, das zu seinem individuellen Typ und zu seinem Geschmack passt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

