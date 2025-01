Stylisch wohnen und neue Freundschaften schließen: Das lyf Georgetown Penang hat eröffnet

Erlebnisorientiertes Übernachtungs- und Wohnkonzept für eine junge Generation – Gemeinsame Unternehmungen mit Gleichgesinnten aus aller Welt

The Ascott Limited (Ascott), die in Singapur beheimatete Dachgesellschaft verschiedener Beherbergungskonzepte weltweit, hat ihr innovatives Social-Living-Konzept auf die malaysische Insel Penang gebracht, wo das neue lyf Georgetown Penang ab sofort seine Gäste empfängt. lyf („live your freedom“) richtet sich an eine junge Generation Reisender, die nicht nur etwas erleben möchte, sondern auch von Kochen über Stadtbummel bis zu Clubabenden den Austausch und Unternehmungen mit Gleichgesinnten aus aller Welt schätzt.

Das lyf Georgetown Penang befindet sich inmitten von Penangs Hauptstadt George Town, bekannt für das bunte Treiben in den schmalen Gassen der zum UNESCO-Welterbe gehörenden Altstadt. Wer hier wohnt, hat nicht nur die Wahl zwischen 144 stylisch eingerichteten Zimmern verschiedener Kategorien für ein bis drei Gäste, sondern kann auch die vielen Gemeinschaftsbereiche – zum Beispiel die CONNECT-Lounge, die Küche BOND, den Waschsalon WASH & HANG oder den Pool DIP – nutzen und neue Freundschaften mit anderen Gästen schließen.

lyf Hacks für besondere Tipps zum Stadtbummel

Darüber hinaus organisiert das lyf Georgetown Penang Events für die Gäste und gibt außerdem mit den lyf Hacks wertvolle Tipps, um die Stadt auch abseits bekannter Hotspots kennenzulernen. Zimmerschlüssel per Smartphone, persönliche Ausgehtipps vom lyf Guard des Hauses, Mikrowelle und Trinkwasserhähne in den Pantry-Bereichen auf jedem Stockwerk sowie exklusive lyf-Perk-Discounts bei Geschäften, Bars und Restaurants in der Nachbarschaft gehören zu den vielen weiteren Selbstverständlichkeiten im lyf Georgetown Penang.

lyf-Häuser in elf Ländern

Mit der Marke lyf hat Ascott ein erlebnisorientiertes Übernachtungs- und Wohnkonzept geschaffen, das deutlich mehr leistet als herkömmliches Co-Living. Es spricht vor allem Jüngere wie auch Kreative, Start-up-Gründer und Technopreneure an, die sich für kurze Zeit oder mehrere Wochen und Monate in einer Stadt aufhalten. lyf wurde 2019 ins Leben gerufen und gibt es mittlerweile in elf Ländern, darunter in Australien, China, Japan, Singapur und Thailand; seit Kurzem ebenso in Deutschland (Frankfurt am Main), Österreich (Wien) und bald auch in Frankreich (Paris).

Weitere Informationen zu allen lyf-Häusern sowie den weiteren Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

