Location: Stadthalle Korntal

Street: Martin-Luther-Str. 32

City: 70825 – Korntal-Münchingen (Germany)

Start: 26.11.2022 09:00 Uhr

End: 26.11.2022 15:00 Uhr

Entry: 4.00 Euro (non 19% VAT)



Die Stuttgarter Ansichtskartenbörse, die inzwischen von der Liederhalle Stuttgart in die Stadthalle nach Korntal bei Stuttgart umgezogen ist, findet traditionell am Samstag vor dem ersten Advent am 26. November 2022 von 9-15 Uhr statt. Für die Besucher stehen kostenlose Parkplätze vor der ebenerdig zugänglichen Stadthalle und in der Tiefgarage zur Verfügung, außerdem sind auch ältere Dieselfahrzeuge in Korntal willkommen. Die Stuttgarter Ansichtskartenbörse zählt zu einer der größten Ansichtskartenmessen in Europa.

Für diejenigen, die auf keinen Fall etwas verpassen wollen, bieten wir selbstverständlich einen gemeinsamen Einlass mit den Händlern ab 7 Uhr an. Ein sogenanntes Early-Bird-Ticket kann am Eingang erworben werden.

Eine Vielzahl an Händlern aus ganz Europa wird bei dieser Börse vertreten sein, um dem internationalen Sammlerpublikum eine große Auswahl sowohl an Topographie als auch an thematischen Gebieten zu präsentieren.

Das Sammeln von Ansichtskarten erfreut sich gerade in Zeiten, die von Nachhaltigkeit geprägt sind, immer größerer Beliebtheit auch bei jungem Publikum, was wiederum uns und auch anderen Händlern den Auftrieb gibt in einem durchaus zukunftsfähigen Gewerbe tätig zu sein.

In über 1 Million alten Ansichtskarten kann der Sammler eintauchen und entdeckt hierbei vielleicht längst gesuchte Ansichten eines bestimmten Ortes.

Und genau dieser Moment ist wie eine kleine Zeitreise. Die Vergangenheit rückt in die Gegenwart und gewinnt an Aktualität.

In Stuttgart gibt es schon seit fast 50 Jahren Ansichtskartenbörsen. Die ersten Ansichtskartenbörsen fanden im Gustav-Siegle-Haus statt, später dann zog die Börse in die Liederhalle um. Seit 2011 veranstaltet die Firma Wohnsiedler (Korntaler Ansichtskarten Versand), welche seit rund 35 Jahren im Ansichtskartenhandel tätig ist, diese Börse.

Wir veranstalten zwei Mal im Jahr Messen für alte Ansichtskarten, Briefmarken und Münzen

Kontakt

Andreas Wohnsiedler

Solitudeallee 85

70825 Korntal-Münchingen

0711/834907

info@ansichtskartenwelt.de

http://www.sammlerboerse-korntal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.