Stuttgart: Beim Teambuilding die Stadt erkunden

Teambuilding in Stuttgart mit Langzeitwirkung

Stuttgart. In keiner anderen Stadt in Deutschland liegen modernste Technik und Geschichte so nah beieinander. Neben den beeindruckenden Schlössern oder dem schönen Tierpark Wilhelma sind das Mercedes-Benz Museum und das Porsche Museum auch fĂĽr Auto- und Technik Fans ein absolutes Muss. Denn die Landeshauptstadt von Baden-WĂĽrttemberg ist eine der wichtigsten deutschen Automobilstandorte. Um diese Vormachtstellung langfristig zu halten, sind technische Innovationen nötig – und effektives Teambuilding.

Das Ziel von Teambuilding ist eine gute Zusammenarbeit der Arbeitnehmer, die Steigerung der Produktivität innerhalb der Firma und die Verbesserung des Arbeitsklimas. Allerdings entsteht diese positive Arbeitsatmosphäre nicht von heute auf morgen. Das haben die erfolgreichen Unternehmen erkannt. Denn Teambuilding ist ein Prozess, der die Teamentwicklung unterstützt und die Arbeitseffizienz steigert. Ein erfolgreiches und lange anhaltendes Teambuilding ist mehr als ein gemeinsamer Tag an der frischen Luft mit Kollegen. Um aus einer Gruppe an Mitarbeitern ein effizientes Team zu machen, müssen die Teilnehmer lernen, zusammenzuarbeiten und sich aufeinander zu verlassen. Doch die Organisation eines solchen Teamevents zum Teambuilding kann anstrengend und schwierig sein. Es ist also sinnvoll, eine Firma zu engagieren, die den perfekten Teamtag plant und das Teambuilding zu einem vollen Erfolg werden lässt.

Teambuilding von Profis organisiert

Seit ĂĽber zehn Jahren organisiert die Firma CityHunters erfolgreiche Teambuilding Events, von denen das Arbeitsklima und damit das gesamte Unternehmen nachhaltig profitieren. Ihre Teamevents machen SpaĂź und bringen neue Motivation ins Team. Das interaktive Design und die vielfältigen Aufgabenstellungen fördern die individuellen Fähigkeiten und die Zusammenarbeit der Teilnehmer. Die Teams lernen, gemeinsam einem Problem auf den Grund zu gehen, welches sich nur als intakte Gemeinschaft lösen lässt. Gleichzeitig entdecken sie Stuttgart. “Bei unseren Stadtrallyes lösen Teilnehmer verschiedene Rätsel mit Hilfe von Stadtplan und Kompass oder modernster Technik, um gemeinsam ans Ziel zu gelangen. Die Rätsel fĂĽhren die Gruppen StĂĽck fĂĽr StĂĽck durch die Stadt, sodass sie nebenbei die schönsten SehenswĂĽrdigkeiten Stuttgarts entdecken”, erklärt der GeschäftsfĂĽhrer Daniel Sekula. Da die Teams gegeneinander antreten, wird gleichzeitig der Kampfgeist geweckt und das ZugehörigkeitsgefĂĽhl zum Team und zum Unternehmen gestärkt. “Bei unseren Rätseln stellen die Teilnehmer Softskills unter Beweis, die im normalen Arbeitsalltag häufig zu kurz kommen. Die Teilnehmer lernen sich besser kennen und die Arbeitsatmosphäre verbessert sich merklich”, erläutert Sekulas Partner C.-Philipp Steiner.

Das Teambuilding bei dieser Art von Teamevents steht ganz klar im Vordergrund, doch SpaĂź und Action machen den Tag zu einem Abenteuer mit der ganzen Abteilung.

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

FĂĽr Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Ăśber dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in ĂĽber 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: www.cityhunters.de

