StudioWILS veröffentlicht kostenlosen Website-ROI-Rechner

KMU berechnen Amortisation und identifizieren SEO-Risiken vor dem Go-Live: Datenbasiert, DSGVO-konform und ohne Account.

Viele mittelständische Unternehmen investieren in neue Websites – wissen aber erst Monate später, ob sich die Investition tatsächlich rechnet. Mit dem heute vorgestellten Website-ROI-Rechner liefert StudioWILS ein kostenloses Tool, das Amortisation, Break-even und ROI in wenigen Minuten berechnet. Parallel bietet die Agentur einen kompakten Relaunch-SEO-Check an, um Ranking-Risiken vor dem Go-Live zu minimieren.

Der Website-ROI-Rechner modelliert realistische Szenarien auf Basis von Traffic, Conversion-Rate, Abschlussquote, Auftragswert, Marge, CLV und laufenden Kosten. So sehen Entscheider:innen sofort, wie viele qualifizierte Anfragen notwendig sind, wann sich ein Webprojekt amortisiert und welcher Return on Investment im geplanten Zeitraum zu erwarten ist. Das Tool arbeitet ohne Tracking-Cookies, ist DSGVO-konform und kann per Share-Link intern geteilt werden.

„Budgetentscheidungen brauchen Zahlen, nicht Bauchgefühl. Unser ROI-Rechner macht sichtbar, wann sich eine Website wirklich lohnt und wo Conversion oder Core Web Vitals zuerst optimiert werden sollten“, sagt Niklas Wils, Inhaber von StudioWILS.

Ergänzend prüft der Relaunch-SEO-Check die typischen Risikofaktoren bei Domain-/Strukturwechseln: 301-Weiterleitungen, interne Verlinkung, Core Web Vitals (LCP/INP/CLS), hreflang/Canonicals, Sitemaps und Consent-konformes Tracking. Ziel ist es, Sichtbarkeit und Leads beim Relaunch zu sichern, statt Rankings nachträglich retten zu müssen.

Vorteile auf einen Blick:

Transparenz: ROI, Break-even und Szenarien (konservativ/realistisch) in Minuten

Praxisfokus: Klarer Maßnahmenplan für Conversion-Rate, Ladezeit und interne Links

DSGVO-konform: keine Registrierung, kein Cookie-Zwang, Share-Link für Teams

Für KMU & B2B: geeignet für Lead-Strecken ohne Shop, inkl. CLV-Betrachtung

Jetzt testen & Termin sichern:

Website-ROI berechnen: studio-wils.de

Über StudioWILS

StudioWILS ist ein Web- & SEO-Studio aus Braunschweig. Das Team entwickelt performante Websites, Headless-Frontends und messbare SEO-Strategien für den Mittelstand, mit Fokus auf Core Web Vitals, barrierearme Interfaces und Conversion-starke Inhalte. Mehr unter studio-wils.de

StudioWILS ist ein Web- & SEO-Studio aus Braunschweig. Das Team entwickelt performante Websites, Headless-Frontends und messbare SEO-Strategien für den Mittelstand, mit Fokus auf Core Web Vitals, barrierearme Interfaces und Conversion-starke Inhalte. Mehr unter studio-wils.de

Kontakt

StudioWILS

Niklas Wils

Steinbergstr. 6e

38122 Braunschweig

+49 1573 4497447



https://studio-wils.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.