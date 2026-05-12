Studio oder On-Location für die neuen Businessportraits?

So finden Unternehmen das perfekte Setup für professionelle Businessfotos

Berlin, Mai 2026 – Ob für die Unternehmenswebseite, LinkedIn-Profile, Recruiting-Kampagnen oder Pressearbeit: Professionelle Businessfotos gehören heute zum Standard moderner Unternehmenskommunikation. Doch viele Unternehmen stehen vor der Frage, welches Setting besser geeignet ist – das klassische Fotostudio oder ein Shooting direkt vor Ort. Capital Headshots Berlin zeigt, welche Lösung wann die beste Wirkung erzielt und worauf Unternehmen bei der Entscheidung achten sollten.

Studio: maximale Kontrolle, klare Bildsprache

Ein professionelles Fotostudio bietet ideale Bedingungen, um Headshots und Portraits präzise und markenkonform umzusetzen. Licht, Hintergrund, Perspektive und Farbwelt können exakt gesteuert werden. Für Unternehmen, die klare, ruhige und stilistisch einheitliche Portraits wünschen, ist das Studio die optimale Wahl.

„Im Studio erreichen wir maximale Konsistenz – unabhängig von Tageslicht, Räumen oder äußeren Faktoren“, erklärt Peter Venus, leitender Fotograf von Capital Headshots Berlin. „Für große Teams oder Serienproduktionen ist das Studio oft die effizienteste und visuell sauberste Lösung.“

Studio-Vorteile im Überblick:

konsistente Licht- und Hintergrundgestaltung

klare, professionelle Ästhetik

ideal für einheitliche Corporate Headshots

effizient für große Teams oder wiederkehrende Shootings

On-Location: authentisch, lebendig und markennah

Ein Shooting am Unternehmensstandort bietet hingegen die Chance, die Kultur, Architektur und Atmosphäre des Unternehmens direkt sichtbar zu machen. Räume, Farben oder Arbeitsumgebungen können subtil in die Bildwelt integriert werden – ohne gestellt zu wirken.

„On-Location-Fotografie vermittelt ein echtes Gefühl für das Unternehmen“, sagt Peter Venus, Inhaber von Capital Headshots Berlin „Man sieht, wie Teams arbeiten, wie Meetings aussehen oder welche Stimmung in den Räumen herrscht. Das macht Bilder nahbar und lebendig.“

Vorteile von On-Location-Shootings:

authentische Einblicke in Kultur und Arbeitsumfeld

visuelle Stärkung des Employer Brandings

vielfältige Hintergründe für natürliche Portraits

ideal für Imagefotos, Teamsituationen und Reportageelemente

Hybridlösungen: Das Beste aus beiden Welten

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für hybride Konzepte, die Studioästhetik mit authentischen Live-Situationen kombinieren. So entstehen moderne Bildwelten, die sowohl markenkonform als auch natürlich wirken.

Peter Venus, Geschäftsführer von Capital Headshots Berlin plant solche Shootings individuell nach Corporate Design, Teamgröße und Kommunikationszielen. Die Kombination aus Studio-Setup und dokumentarischen On-Location-Motiven sorgt für maximale Flexibilität und eine starke visuelle Wirkung.

Über Capital Headshots Berlin

Capital Headshots Berlin ist ein auf Corporate Photography, Businessportraits und Imagefotografie spezialisiertes Studio in Berlin. Das Team entwickelt individuelle Fotokonzeptionen für Unternehmen jeder Größe – im Studio, On-Location oder als hybride Produktion. Ziel ist es, Marken und Menschen visuell zu verbinden und professionelle Bildwelten zu schaffen, die nachhaltig wirken.

Mehr Informationen unter: https://capitalheadshots.berlin

Capital Headshots Berlin ist ein führendes Studio für Businessfotografie, Corporate Portraits und mobile Fotoproduktionen. Das Berliner Team entwickelt individuelle Fotokonzeptionen, die bundesweit Marken, Menschen und Unternehmenswerte authentisch präsentieren.

Mehr Informationen: https://capitalheadshots.berlin

Kontakt

Capital Headshots Berlin

Peter Venus

Lützowstraße 102-104

10785 Berlin-Mitte

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