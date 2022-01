Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ – dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung startet mit den besten Voraussetzungen in das Jahr 2022

Stuttgart: 2022 als Neustart einer post-pandemischen Wirtschaft – die dbfp ist laut der Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ von Focus Money und Deutschland Test hierfür bestens geeignet.

Das Unternehmen erhielt eine Auszeichnung unter den Finanzvertrieben und gehört zu den fünf besten seiner Branche. Seit Anfang 2020 ist die Weltwirtschaft bedingt durch die Corona-Pandemie von großen Unsicherheiten

geprägt. Die hieraus resultierenden Erschütterungen machen für viele Unternehmen im Jahr 2022 einen Neustart erforderlich. Für diesen Neustart sind diejenigen Unternehmen am besten geeignet, die bereits die schwierige

Zeit während der Pandemie in verschiedenen Bereichen am besten gemeistert haben. Die Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ basiert auf bereits veröffentlichten Studien und zeichnet diejenigen Unternehmen aus, die in den

Kategorien Preis-Leistung, Kundenvertrauen, Service-Qualität und Nachhaltigkeit besonders gut abgeschnitten haben.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung liegt bei der Studie, die durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung realisiert wurde, unter den Top 5 der ausgezeichneten Betriebe ihrer Branche und hat somit die besten Voraussetzungen, in das Jahr 2022 zu starten.

Wir freuen uns über die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres 2022“ und bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Die dbfp ist ein eigenständiges und bundesweit aktives Beratungshaus mit einem Netzwerk aus 65 Beraterinnen und Berater, die in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge sowie Finanzierungen tätig sind. In allen Geschäftsfeldern ist dabei stets das oberste Ziel eine umfassende und optimale Kundenberatung nach dem Best-Select und Best-Advice Ansatz. Das betreute Vermögen wuchs zuletzt auf mehr als 600 Millionen Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung wird gemeinsam mit dem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft betrieben.

