Studie erhebt bei ihren Kunden besonders beliebte Anwälte

Wien, 19. Oktober 2025

Die Wiener Kanzlei Schmelz Rechtsanwälte OG freut sich über eine besondere Auszeichnung: Im Rahmen einer umfassenden Studie der IMWF Management- und Wirtschaftsforschung GmbH in Kooperation mit der österreichischen Tageszeitung KURIER wurde die Kanzlei zu den beliebtesten Rechtsanwaltskanzleien Österreichs gezählt – basierend auf der direkten Einschätzung aktueller und ehemaliger Mandantinnen und Mandanten.

Anders als klassische Peer-Rankings mit Anwalt-Empfehlungen unter Kolleginnen und Kollegen legt diese Studie den Fokus auf die Mandantenzufriedenheit – angefangen bei Erreichbarkeit und persönlicher Betreuung über Honorargestaltung bis hin zur Ergebnisqualität. Die Analyse-Grundlage der Untersuchung ist bemerkenswert: Von 1.278 österreichischen Kanzleien wurden über 1,7 Millionen Datenpunkte ausgewertet, darunter digitale Sichtbarkeit, Online-Interaktionen, Bewertungen und Rezensionen.

Für Schmelz Rechtsanwälte bedeutet diese Auszeichnung eine Bestätigung der eigenen Arbeitsphilosophie: fachliche Exzellenz gepaart mit technologischem Fortschritt und menschlicher Nähe. Die Kanzlei versteht sich als Allround-Anbieter mit einem Team von laufend 12-15 jungen, hungrigen Mitarbeitern, das sowohl klassische zivil- und strafrechtliche Mandate für Privatpersonen als auch komplexe Unternehmens-, Immobilien– und Vertragsangelegenheiten abwickelt. Dabei steht stets das Ziel im Vordergrund, Lösungen zu schaffen, die rechtlich fundiert, wirtschaftlich sinnvoll und menschlich fair sind.

„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großem Stolz“, sagt die Geschäftsführung von Schmelz Rechtsanwälte OG. „Sie zeigt, dass für unsere Klientinnen und Klienten nicht nur das juristische Ergebnis zählt, sondern auch der Weg dorthin – unkomplizierte Kommunikation, vertrauensvoller Umgang und letztlich auch faire Honorare.“

Mehr über die angesprochene Studie finden Sie hier.

Über Schmelz Rechtsanwälte OG: Die Wiener Kanzlei Schmelz Rechtsanwälte OG bietet ein umfassendes Spektrum rechtlicher Dienstleistungen für Privat- und Unternehmenskunden. Mit Sitz nahe der Wiener Votivkirche kombiniert sie juristische Fachkompetenz mit technologischem Fortschritt und menschlicher Wärme. Besonderes Augenmerk gilt der persönlichen Begleitung in allen Lebenslagen – von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Umsetzung rechtlicher Strategien.

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei.

Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

Dorian Schmelz

Währinger Straße 16

1090 Wien

+43 2243 32 744

+43 2243 28 423



https://rechtampunkt.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.