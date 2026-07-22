Auswertung von über 1.100 unabhängigen Belegen: Bei 35 E-Bike-Modellen mit belastbarer Datenlage liegt die reale Reichweite im Median 49 Prozent unter der beworbenen Maximalangabe. Ein 3.300-Euro-Premium-Bike unterschreitet sogar die eigene Herstelle

Wer ein E-Bike kauft, plant mit der Reichweite aus dem Prospekt – und wird im Alltag oft enttäuscht. Wie groß die Lücke ist, zeigt die E-Bike-Reichweiten-Studie 2026 des Vergleichsportals akku-alle.de: Für 51 aktuelle Modelle – vom 422-Euro-Klapprad bis zum 7.100-Euro-Lastenrad – wurden über 1.100 unabhängige Reichweiten-Belege aus Fachtests, dokumentierten Nutzerberichten und geprüften Käuferrezensionen ausgewertet.Das Ergebnis: Bei den 35 Modellen mit belastbarer Datenlage liegt die real erreichte Reichweite im Median 49 Prozent unter der beworbenen Maximalangabe („bis zu X km“). Keines dieser 35 Modelle erreichte in unabhängigen Belegen seine beworbene Maximal-Reichweite. Die übrigen 16 Modelle sind gelistet, fließen mangels belastbarer Belege aber nicht in die Statistik ein.Auch der Aufpreis schützt nichtPremium-Modelle (etablierte Fachhandelsmarken; 16 in der Statistik, Median −44,5 Prozent) schneiden nur wenig besser ab als Budget-Direktversandmarken (19 Modelle, Median −50 Prozent) – bei diesen Stichprobengrößen als Tendenz zu lesen. Das auffälligste Beispiel liefert der VanMoof S6 für rund 3.300 Euro: Der Hersteller nennt offiziell eine Spanne von 60 bis 150 Kilometern – unabhängig belegt sind rund 55 Kilometer, weniger als die vom Hersteller selbst genannte Untergrenze. Dass es anders geht, zeigen das Kalkhoff Endeavour 3 Excite (−17 Prozent) und das Giant Explore E+ (−18 Prozent) – je ein Modell mit belastbarer Datenlage, deren Angaben weitgehend bestätigt werden.Warum die Lücke so groß istFür E-Bike-Reichweiten existiert kein verbindliches Norm-Messverfahren. Beworben wird in der Regel der Idealfall: niedrigste Unterstützungsstufe, leichter Fahrer, ebene Strecke. Die Studie rechnet bewusst gegen diese beworbene Maximalangabe – denn mit ihr wird geworben; Hersteller-Spannen sind im Datensatz ausgewiesen. „Keines der 35 Modelle mit belastbarer Datenlage hat seine beworbene Maximal-Reichweite in unabhängigen Belegen erreicht. Bemerkenswert ist, dass der Aufpreis für Premium-Marken daran wenig ändert“, sagt Ruben Schilken, Betreiber von akku-alle.de.Faustregel für KäuferDie Daten legen eine einfache Regel nahe: Wer mit gut der Hälfte der beworbenen Maximal-Reichweite plant, wird selten enttäuscht. Für die individuelle Einschätzung gibt es einen mit den Studien-Daten kalibrierten Reichweitenrechner.Daten offen, Methodik offengelegtDer vollständige Datensatz (51 Modelle, CSV) steht unter Lizenz CC BY 4.0 frei zur Verfügung; jeder Einzelbeleg ist auf den Modellseiten verlinkt. Erhebungszeitraum: Juni–Juli 2026 (Veröffentlichungsdatum jedes Einzelbelegs auf der Modellseite ausgewiesen), Datensatz eingefroren am 19.07.2026. Korrekturen werden öffentlich nachgeführt (Beispiel: Touroll J2, nach Prüfung von 68 auf 38 km korrigiert).Studie: https://akku-alle.de/s/e-bike-reichweiten-studie-2026Datensatz (CC BY 4.0): https://akku-alle.de/s/e-bike-reichweiten-studie-2026-datenReichweitenrechner: https://akku-alle.de/e-bike-reichweiten-rechnerÜber akku-alle.deakku-alle.de ist ein datenbasiertes Vergleichsportal für E-Scooter und E-Bikes mit vollständig offengelegter Score-Methodik: quellenbelegte Praxis-Reichweiten statt Herstellerangaben; der Preis fließt nicht in die Bewertung ein, Platzierungen sind nicht käuflich. akku-alle.de finanziert sich über Affiliate-Provisionen; diese haben keinen Einfluss auf Score, Bewertung und Platzierung.V.i.S.d.P.: Ruben Schilken, Merlin Krischnah Media UG (haftungsbeschränkt), Ernst-Neeb-Straße 7, 55131 Mainz · Pressekontakt: hello@akku-alle.de

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