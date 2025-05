Präzision auf der Überholspur: Strom Prestige Swiss Timepieces AG ist offizieller Sponsor der NASCAR Euro Series

Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Strom Prestige Swiss Timepieces AG sorgt für internationales Aufsehen: Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Biel, Schweiz wird offizieller Partner und Titelsponsor des Pole Award in der renommierten NASCAR Euro Series – für die Saisons 2025, 2026 und 2027. Eine Allianz, die Motorsportleidenschaft, Handwerkskunst und symbolische Kraft auf einzigartige Weise verbindet.

Pole-Position für Schweizer Werte

Die NASCAR Euro Series, Europas höchstklassige NASCAR-Meisterschaft, verzeichnete 2023 mehr als 20 Millionen digitale Zuschauer, Rennen in über zehn Ländern und einen rasant wachsenden Fan-Zuspruch – insbesondere unter jungen Erwachsenen. Als neuer Titelsponsor des Pole Award in den Divisionen PRO und OPEN wird Strom künftig den schnellsten Qualifier eines jeden Samstags auszeichnen. Dabei steht mehr als nur sportliche Leistung im Fokus: „Es geht um Konzentration, Charakter, Präzision – genau das, was auch unsere Uhren auszeichnet“, so Gründer Daniel Strom.

Daniel Strom: Von der Werkbank zur Weltbühne

Daniel Strom verkörpert nicht nur das Erbe eines berühmten Namens, sondern auch den unbeirrbaren Willen, diesem eine eigene Stimme zu geben – mit Blick in die Zukunft und einem tiefen Respekt für die Vergangenheit. Aufgewachsen in der Werkstatt seines Vaters Armin Strom, einem Pionier der skelettierten Uhrwerke, lernte Daniel früh, dass Uhrmacherei weit mehr ist als Präzision: Sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Geduld und Haltung. Die mechanische Uhr war für ihn nie nur ein Instrument zur Zeitmessung, sondern ein Träger von Bedeutung, von innerer Ordnung und handwerklicher Würde.

Nach einer fundierten Ausbildung durchlief Daniel Strom selbst den Weg durch die hohe Schule der Schweizer Uhrmacherei – unter anderem bei OMEGA, wo er über ein Jahrzehnt lang an Ikonen der Uhrengeschichte mitwirkte. Uhren wie die Seamaster Professional, getragen von James Bond in GoldenEye, oder die Michael-Schumacher-Edition des Speedmasters, tragen seine gestalterische Handschrift. Doch trotz aller technischer Meisterschaft suchte er nach einer Form, seine ganz persönliche Philosophie zu verwirklichen – eine Philosophie, die über Technik hinausgeht und die Uhr als künstlerisch-philosophisches Objekt versteht.

So entstand 2001 die Marke STROM – ein Labor für Visionen, ein Raum für Mythos, Mechanik und Moderne. Daniel Strom verbindet in seinen Uhren archaische Symbolik mit avantgardistischem Design, verbindet gotische Elemente mit filigraner Technik. Seine Zeitmesser erzählen Geschichten – von innerer Stärke, von Transformation und vom Mut zur Individualität. Sie richten sich an Menschen, die in einer globalisierten, beschleunigten Welt einen eigenen Takt wählen wollen.

Dabei bleibt Strom bewusst ein unabhängiges Familienunternehmen – nicht als Einschränkung, sondern als Bekenntnis. Seine Frau Rosanna, sein Sohn Loris und seine Tochter Alexia prägen das Unternehmen täglich mit. Die Marke Strom ist somit nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, sondern ein Generationenvertrag – getragen von Leidenschaft, Bewusstsein und dem Anspruch, Uhren für Menschen zu schaffen, die Zeit als Ausdruck ihrer Identität begreifen.

Kunst, Mythos, Motorsport – ein neues Kapitel beginnt

„Als unser deutscher Vertriebspartner Eduard Neitzke uns dieses Projekt vorstellte, war sofort klar: Das ist mehr als Sponsoring – es ist ein Bekenntnis“, erklärt Daniel Strom. Die Entscheidung, sich mit der Strom Prestige Swiss Timepieces AG in den europäischen Motorsport einzubringen, war für ihn keine bloße Marketingstrategie, sondern Ausdruck einer tieferen inneren Überzeugung. Strom, selbst leidenschaftlicher Sammler klassischer Fahrzeuge und stolzer Besitzer einer Dodge Viper, sieht in der Verbindung von mechanischer Uhr und leistungsstarkem Motor eine Seelenverwandtschaft: Beide Systeme leben vom Takt, von Reibung, von der Fähigkeit, Kraft durch Präzision zu bändigen. Beides – der Motor wie das Uhrwerk – sind Verdichtungen menschlicher Ingenieurskunst, gebaut, um mit Zeit, Geschwindigkeit und Verantwortung umzugehen.

Der Einstieg in die NASCAR Euro Series ist daher weit mehr als ein Sponsoringvertrag. Es ist die bewusste Entscheidung, das Erbe Schweizer Uhrmacherei mit dem Adrenalin des Motorsports zu verschmelzen. Hier, wo Sekunden über Sieg und Niederlage entscheiden, wo Kontrolle und Grenzerfahrung aufeinandertreffen, findet die Philosophie von Strom ihren Resonanzraum. „Eine mechanische Uhr ist wie ein Motor – sie lebt von Balance, Reibung, von der perfekten Abstimmung tausender kleiner Teile. Sie ist ein Hochleistungssystem im Miniaturformat, das seine Kraft im Stillen entfaltet“, erklärt Strom.

Deshalb wird die Marke nicht nur den Pole Award sponsern – jene symbolträchtige Auszeichnung für Präzision und Schnelligkeit im Qualifying -, sondern auch als Partner der Live-Übertragungen und des emotionalen Countdowns zum Rennstart auftreten. Diese Augenblicke vor dem Start, wenn die Motoren aufheulen, die Stille knistert und die Zeit kurz stillzustehen scheint, sind für Strom die stärkste Metapher für seine Kunst: „Diese letzten Sekunden vor dem Start sind wie das Ticken einer Uhr kurz vor der vollen Stunde – voller Erwartung, voll konzentrierter Energie, vollendeter Kontrolle.“

In dieser Schnittstelle von analoger Meisterschaft und digitalem Spektakel, von Handwerk und Hochleistung, positioniert sich Strom als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft – als Marke, die nicht nur die Zeit misst, sondern den richtigen Moment erkennt.

Die Zukunft tickt schweizerisch – und weltweit

Luxusuhren erleben derzeit eine globale Renaissance. Laut Statista erzielte das Segment 2023 einen Umsatz von über 49 Milliarden US-Dollar, mit dynamischem Wachstum vor allem in Asien, Nahost und Afrika. Strom positioniert sich als Avantgarde unter den unabhängigen Herstellern – mit einer klaren Botschaft: Identität durch Zeitbewusstsein, Kunst durch Mechanik, Freiheit durch Stil.

Die Vision: Junge Menschen weltweit sollen eine Uhr nicht nur als Statussymbol, sondern als Wegweiser begreifen – für Charakter, Herkunft und Haltung. In einer Welt voller Geschwindigkeit wird die Uhr zum Symbol des Innehaltens. Inmitten digitaler Beschleunigung ist sie der analoge Anker, der verbindet, ohne zu nivellieren.

Für Daniel Strom ist es eine Herzensangelegenheit, dieses Bewusstsein an die nächste Generation weiterzugeben – als Vater, als Unternehmer, als Gestalter. Seine Uhren sollen junge Menschen dazu ermutigen, ihre Identität nicht in Trends, sondern in bleibenden Werten zu suchen. Es geht nicht darum, sich abzugrenzen, sondern sich zu verorten – mit Stil, mit Haltung, mit einem Gespür für Qualität und Tiefe. Der Träger einer Stromwatch soll verstehen: Zeit ist nicht nur eine Ressource, sondern ein Versprechen – an sich selbst und an die Welt. Gerade in einer Ära, in der Austausch, Vernetzung und Mobilität das Leben bestimmen, wird die bewusste Wahl eines solchen Zeitmessers zu einem Akt der Selbstachtung.

Stroms Vision ist es, die Uhrmacherei als Kulturtechnik neu zu definieren – als Gegenpol zur Flüchtigkeit, als stilles Statement in einer lauten Welt. Nicht als Rückzug in Nostalgie, sondern als Einladung, Zukunft mit Charakter zu gestalten.

Valencia – Bühne für Schweizer Präzision

Am 12. und 13. April 2025 startete die NASCAR Euro Series im spanischen Valencia. Schon beim ersten grünen Flaggenzeichen wurde Stroms Partnerschaft sichtbar – auf der Strecke, im Stream, im Herzen des Motorsports. Alle Rennen und Qualifyings werden live auf dem EuroNASCAR YouTube-Kanal übertragen – ein perfekter Rahmen für eine Marke, die bereit ist, die Welt zu erobern.

Daniel Strom bringt es auf den Punkt: „Wir wollen nicht nur Zeit messen – wir wollen Bedeutung schaffen. Diese Partnerschaft ist unser nächster Schritt.“

Vom Zifferblatt zur Zielflagge: Strom definiert den Takt der Zukunft.

Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur

Maximilian Bausch ist Wirtschaftsingenieur, Autor und Unternehmer der ABOWI UAB. Er spezialisiert sich auf Online-Reputationsmanagement und Unternehmensstrategie. Mit technischem und betriebswirtschaftlichem Know-how optimiert er digitale Präsenz und Unternehmensreputation.

Strom Prestige Swiss Timepieces AG ist ein Unternehmen, das von Daniel Strom gegründet wurde, einem Designer, Uhrmacher und Philosophen. Stromwatch überdenkt die Armbanduhr und kreiert neue Symbiosen. Das Unternehmen stellt hochwertige Uhren im Luxussegment her, die Prestige und Erfolg symbolisieren. Zu den Kollektionen von Stromwatch gehören die Destrom Agonium Collection, die Strom Cruizer Collection und die Viso Eyewear. Stromwatch bietet auch Accessoires an.

